Huggy Wuggy se popularizó mucho en el último tiempo. Pero, muchos se preguntarán quién es. Este personaje es protagonista de Poppy Playtime, un videojuego de terror. La idea del creador fue dirigirse hacia adolescentes, pero inesperadamente el juego tuvo mayor popularidad en niños.

Los especialistas advierten a los padres de controlar a sus hijos con este videojuego, ya que amenaza con matar a los espectadores del juego y puede causar traumas en los consumidores. El video se hizo viral en las redes sociales y generó debate para los expertos en el tema.

El muñeco azul parece ser un personaje inocente dentro del juego Poppy Playtime. A medida que el usuario va avanzando en la actividad virtual, la finalidad de los niños es salir corriendo, escapar de este muñeco que termina siendo un monstruo siniestro.

La inocencia con la que se muestra Huggy Wuggy al principio del videojuego

La revolución del muñeco traspasó las pantallas y llegó a viralizarse en TikTok y YouTube y los que más consumen sus videos son niños entre 6 y 8 años. Ahora, los pequeños no solo quieren ver sus videos, sino que también piden para tener el juguete del muñeco.

Aunque a simple vista no pareciera ser ningún problema, la realidad es que sí hay una inquietud. Los especialistas no reprochan el muñeco en sí, lo que genera intranquilidad es lo que el muñeco hace: Huggy Wuggy habla a sus consumidores y los amenaza con abrazarlos hasta que llegue a afixiarlos. También, hay muchos videos con escenas violetas que no son adecuadas para menores de edad y están circulando en las redes sociales.

.

En diálogo con TN, la psicóloga Maritchu Seitún, experta en crianza, dijo que “las escenas de terror superan la capacidad de procesar de los chicos”. Además, informó que gravemente “esto puede traer consecuencias en el sueño, por ejemplo, sucede que no quieren irse a dormir y menos si quedan solos, o tienen pesadillas, miedos. Hay ansiedad aumentada, síntomas como tics, tartamudeo, rituales obsesivos, comerse las uñas, dolores varios, especialmente de panza o de cabeza”.

Son los muñecos más pedidos por los niños en el último tiempo

Está claro que el mensaje que transmite el videojuego puede causar mucho estrés en la vida de los niños que están en pleno crecimiento, por esa razón los padres deben proteger la salud mental de los menores, ya que “las redes no cuidan a los chicos y ellos no tienen criterio como para cuidarse a sí mismos”, manifestó la psicóloga.

Tal como este caso, sucedió también con "El juego del calamar" la serie de Netflix que tomó gran protagonismo hace unos meses.

Huggy Wuggy llegó a las jugueterías

El violento Huggy Wuggy fue tan pedido por los niños que en la última Navidad se agotó rapidísimo en muchas jugueterías. El precio de este popular muñeco rondan entre los $900 y los $4000 dependiendo las características.

El juguete está "muy de moda" dijeron varios medios de comunicación luego de hacer un ranking en las diferentes provincias. Los niños de 8 o 9 años piden a sus padres este regalo, al igual que Kissy Missy, la compañera del personaje azul.