Luego de confirmarse el primer caso de hepatitis aguda grave de origen desconocido en Argentina, tras la internación de un niño de 8 años en el Hospital de Niños de Rosario, Santa Fe, que padece la enfermedad, se encendieron las alarmas en el ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué se sabe hasta el momento de esta afección que ya se expande por distintos países del planeta? Crónica consultó a una especialista.

"Al día de hoy habría alrededor de 300 casos en el mundo. Los primeros se detectaron en enero, en Glasgow, Escocia, y de ahí se expandió por Reino Unido. El resto están por Estados Unidos, Rumania e Indonesia, como así también en otros sectores de Europa y ahora que llegó a Argentina", dijo a este medio la médica patóloga pediatra Marta Cohen, que actualmente reside en Inglaterra.

La profesional, que es jefa del Departamento de Histopatología y Directora Clínica de Farmacia, Patología y Genética del Sheffield Children's Hospital, y profesora honoraria de la Universidad de Sheffield, precisó que "el orígen no se conoce y se sigue estudiando, los científicos dicen que van a tardar dos meses para descifrar cuál es el orígen de esta hepatitis que hasta el momento siguen diciendo que es de causa desconocida".

Consultada sobre la información que maneja, Cohen destacó que, "de dos tercios de los cuales se identificó la presencia de adenovirus en la sangre de los niños, que tienen en general menos de 10 años de edad, un tercio de estos es un tipo de adenovirus que es el F-41". En tanto, explicó: "Adenovirus es una familia adenoviridae que se describió en 1953, y que en general hay 50 tipos que producen resfríos o cuadros gastrointestinales. Hasta ahora no se ha descripto un tipo de adenovirus que produzca estas infecciones hepáticas".

Según la prestigiosa profesional de la salud, "10% de los niños requirieron un trasplante hepático, un niño murió fuera del Reino Unido y hay tres niños fallecidos en Yakarta, Indonesia, donde están investigando si perdieron la vida por una hepatitis, y quieren ver si se trata de esta".

Síntomas y cuidados

"Los síntomas de presentación son vómitos, diarreas, nauseas, dolor abdominal, dolor muscular, en algunos casos fiebre. Las familias tienen que estar alerta cuando aparezca el ictericia, es decir cuando la piel o los ojos se ponen de color amarillo, las heces pálidas y la orina oscura", señaló.

"No sabemos si el orígen es infeccioso, pero si así lo fuera, la higiene de manos y el cuidado con el agua que se ingiere, es fundamental. Sí se puede transmitir por vía respiratoria, ya que al adenovirus lo encontramos frecuentemente en la vía respiratoria en niños que tienen gripe o cuadro de tos", dijo.

Sin relación con la vacuna del Covid

Por otro lado, Cohen resaltó que "no hay relación con la vacuna del covid, estos niños no estaban vacunados, algunos pocos casos estaban transitando el coronavirus, pero no todos. Además, aseguró que "la vacuna para la hepatitis no cubre esta hepatitis de orígen desconocido".

"Mi instito me dice que es posible que si es un adenovirus haya un porcentaje que lleva a la hepatitis y que no todos los casos llegan a eso. La hepatitis sería como la complicación de un porcentaje de casos, puede ser que haya más. No hay que alarmar", completó la médica, que en sus redes sociales aporta contenido desde su cuenta @dramartacohen.

Cabe destacar que la hepatitis es una inflamación del hígado que tiene una amplia gama de causas. Las infecciones virales, especialmente las causadas por los virus de la hepatitis A, B y C, pueden provocar la afección. En adultos, el consumo excesivo de alcohol, algunos químicos tóxicos, cierrtos medicamentos y otras condiciones médicas también pueden causar hepatitis.

A su vez, la inflamación del hígado es una respuesta inmunitaria general a una infección o lesión, un signo de que el cuerpo está tratando de combatir una posible enfermedad.

En las últimas horas, el vocero oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tarik Jasarevic, advirtió en una conferencia de prensa en Ginebra que “hasta el 1 de mayo, se informaron 228 casos probables de 20 países, con más de 50 casos adicionales bajo investigación”. Sin embargo, fuentes médicas sostuvieron que esa cifra ya se elevó a 300. Asimismo, hasta el momento se confirmó una muerte en todo el mundo por esta patología, aunque hay cuatro más bajo sospecha.

El caso en Argentina

El nene se encuentra internado con una hepatitis grave de causa desconocida. Se trata de un niño de 8 años, que permanece en el Hospital de Niños Zona Norte de la ciudad de Rosario.

Respecto al caso, el ministerio de Salud de Santa Fe informó que “se realizaron los estudios de laboratorio de los virus conocidos que causan hepatitis, dando hasta el momento de este informe resultados negativos. Se continúan estudiando las posibles causas, a la espera de nuevos resultados”.