“No estoy segura por dónde pasa la controversia, salvo la que a mí se me ocurrió inmediatamente que lo leí”, dijo y reveló que lo primero que pensó, cuando se enteró la noticia, fue “ah, ok, cool” pero ¿Y dónde está la compra de todas las vulvas? Para la Educación Sexual integral donde podamos, por fin, prestarle atención a lo importante, que es la sexualidad femenina, el real entendimiento de toda la complejidad de toda la anatomía femenina y del placer femenino relacionado también con la expresión femenina”, comentó la reconocida sexóloga puertoriqueña, Aleesandra Rampolla después que se difundiera que el Ministerio de Salud de la Nación adquirió penes de madera y otros materiales de promoción para prevenir enfermedades de transmisión sexual.



De esta manera, Rampolla brindó su opinión y destacó "la falta de material para la sexualidad femenina", mientras subrayó que el hecho de que “el Gobierno se encargue de tener material para poder suplir a quien se va a encargar de esa educación sexual, que es ley en Argentina, y que es importantísima para el crecimiento sano y adecuado de los jóvenes para el día de mañana con respecto a su sexualidad”.

.

Estas declaraciones tuvieron lugar adurante una entrevista con Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live. y allí además sostuvo tratando de generar consciencia: “Hace 20 años cargo una vulva de peluche tratando de que la gente entienda bien identificar diferentes partes, nombres, que se entienda la sexualidad femenina, que se priorice la importancia del clítoris en lo que es la expresión sexual de la mujer, o de personas que tiene vulvas”.



En esta línea manifestó: “Me parece que el material educativo no solamente tiene que ser el de priorizar la salud sino también que la experiencia de estas personas que van a vivir su sexualidad de manera activa, sea una experiencia positiva, placentera, que realmente puedan integran la sexualidad desde un lugar de salubridad y de buena experiencia. Eso incluye todo el factor y todo el costado de placer, que es en donde siento que siempre nos quedamos súper cortos en términos de educación. Porque nos hace sentir un poquito más expuestos a los adultos con el tema de la sexualidad y cuesta pensar en hablar a los jóvenes sobre el placer. Y eso es súper importante”.



Por último, resaltó que “deben suplirse todos los recursos” a la hora de generar material para le Educación Sexual Integral y agregó que “todo bien con entender cómo poner un condón. Es importante. Pero no es lo único importante”, remarcó. “¿Y qué con todo lo demás? Pensé en eso: en la contraparte, el material educativo para mostrar, ejemplificar, de una manera que no sea chocante, que no sea dura, que sea fácil: poderle mostrarle a los chicos de qué se trata el misterioso tema del placer femenino”.