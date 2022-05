El actor y humorista Alfredo Casero volvió a protagonizar un polémico momento al aire, durante una mesa debate por la pantalla de LN+. El pasado viernes por la noche, el invitado tuvo un estallido de ira hacia el conductor del ciclo, Luis Majul: luego de golpear la mesa con violencia, se retiró del estudio entre improperios y amenazas.

El polémico episodio no tardó en volverse viral en las redes sociales, y los internautas argentinos se quedaron pendientes de ambas partes para ver qué decían luego del encontronazo. Finalmente, unas horas después de emitido su estallido con los periodistas, Casero se pronunció sobre lo sucedido a través de su cuenta de Twitter.

NO TE OLVIDES DE LO QUE HICIERON LOS PERIODISTAS EN LA PANDEMIA.

SI SOS ROCK STAR,AGUANTATE EL CAROZO.

ACORDATE QUE TE MOSTRABAN LOS MUERTOS EN VIVO,EN CONTTADORES.

SUBAMOS TODOS LO QUE VIMOS.

FIJENSE QUIENES LOS MANTIENENEN...

SIN ESOS QUE HABLAN MIERDA,EL GOBIERNO PIERDE VOZ. — Alfredo Casero (@agencialavieja) May 8, 2022

"Cuidado con los payasos, no les falten el respeto. Sigan quemándole la cabeza a la gente. Voy a mostrar quienes son. Pirotecnia. Contra un fierro. Claro que me cansé. Claro que me cagaron los que vote, cuando me decís que hable, yo hablo. Eso produce lo que haces... Violencia", escribió el humorista horas después en su cuenta de Twitter, en lo que sería el primero de una serie de publicaciones refiriéndose al episodio con Majul.

"Esta mierda se acaba. Es mucha la plata. Majul sabía por qué estaba ahí. Todos los que comen de esto, Comen de esto. Vos sabés", continuó con su única mención por nombre al periodista de La Nación. "Podríamos poner todos las idas y vueltas de los periodistas, que son parte de la corporación política. Al que le quepa el sayo, que se lo ponga", concluyó Casero sobre el tema.

El humorista explotó contra Majul en medio de un debate.

El exabrupto que desató polémica tuvo lugar el viernes por la noche en el canal de LN+, cuando el conductor, panelistas e invitados debatían acerca del discurso que había brindado más temprano la vicepresidenta Cristina Kirchner en Chaco. En un momento de la charla, Majul preguntó a Casero si podían "conversar tranquilos", en referencia a la efusividad de sus respuestas

"¿Por qué me mirás así? ¿Estás enojado?", continuó el conductor. El humorista, visiblemente molesto, continuó con su argumento: "Por más que me quieras dejar como un freak, o como un loco, yo te puedo decir... sí, porque vos estás molesto conmigo, estás molesto conmigo y lo siento. No me molesta, pero yo se los tengo que decir", remarcó.

"Si a vos no te molesta a mí tampoco, ¿eh? Yo no tengo problema", respondió Majul, a lo que su invitado expresó: "Ay, qué plomo, por Dios mío". Acto seguido, Casero volvió a pedir la palabra, pero fue interrumpido por Majul, quien pidió "terminar" lo que estaba diciendo. Alcanzado el límite de su paciencia, Casero pausó antes de golpear fuertemente la mesa.

"Ustedes son una maga de... todos ustedes, todos los que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo", manifestó con ira. Procedió a salir del estudio, no sin antes dirigirse a Majul: "No me tomés por pelotudo porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandelas por todos lados".