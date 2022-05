Un tenso momento se vivió en vivo durante un programa televisivo que conducía el periodista Luis Majul, cuando el actor y humorista Alfredo Casero estalló de ira, golpeó violentamente la mesa de manera violenta, y se fue del estudio luego de increpar a los gritos a los demás panelistas que formaban parte del debate.

La acalorada escena tuvo lugar el viernes por la noche en el canal de LN+, cuando el conductor, panelistas e invitados debatían acerca del discurso que había brindado más temprano la vicepresidenta Cristina Kirchner en Chaco y sobre otros temas de actualidad política. En el transcurso de la charla el humorista comenzó a intensificar la efusividad de sus palabras, a lo que el conductor le preguntó al invitado si podían “conversar tranquilos”. “¿Por qué me mirás así? ¿Estás enojado?”, continuó.

Ante la pregunta, el humorista prosiguió con el argumento que estaba dando: “Porque nosotros estamos viendo lo bien o lo mal que se viste una persona, o lo mucho o lo poco que habla, me refiero a Cristina Fernández de Kirchner, porque yo no le tengo ni un pu... miedo a nadie, por eso lo puedo decir de la misma manera, y por más que me quieras dejar como un freak, o como un loco, yo te puedo decir... sí, porque vos estás molesto conmigo, estás molesto conmigo y lo siento. No me molesta, pero yo se los tengo que decir”, remarcó.

“Si a vos no te molesta a mí tampoco, ¿eh? Yo no tengo problema”, respondió Majul, a lo que su invitado expresó: “Ay, qué plomo, por Dios mío”. Acto seguido, Casero volvió a pedir la palabra, pero fue interrumpido por Majul, tras lo cual pidió “terminar” lo que estaba diciendo y, visiblemente enojado, hizo un minuto de silencio para después golpear fuertemente la mesa.

“Ustedes son una maga de... todos ustedes, todos los que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo”, manifestó con ira.

Luego se paró, se sacó el micrófono y empezó a caminar hacia la salida del estudio del canal, pero antes se dirigió directamente a Majul, a quien señaló con el dedo y le advirtió: “No me tomés por pelotudo porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandelas por todos lados”.

Antes de retirarse Casero cuestionó a los periodistas, a los que criticó porque, a su entender, cuando “les va bien lo primero que hacen es ponerse chupines y ganar plata, mientras la gente está en la calle y sigue viendo si está bien o no que esa persona esté ahí”.