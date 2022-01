Los médicos de todo el mundo no sólo tienen que luchar a diario contra la presencia de coronavirus , sino contra aquellos que tienen en la vacuna un mecanismo para afrontar esta enfermedad, sin embargo, son muchos los que están en contra de las inoculaciones ya veces, sus finales tienen un tinte dramático.

Por ejemplo, el cardiólogo Mario Fitz Maurice, director del Instituto Nacional de Arritmias (INADEA) y jefe de arritmias del Hospital Rivadavia , difundió una terrible historia a través de sus redes sociales en la cual para el médico, “esta negación tiene que ver inicialmente con ignorancia".

Para miles de personas en el mundo, sosteniendo la idea de ser antivacuna es una forma insurrecta de oponerse a la existencia de la pandemia, o una especie de rebeldía negacionista de una situación epidemiológica mundial por la que estamos atravesando. Esta oda a la insubordinación sanitaria lamentablemente dura hasta que el antivacuna o su familia es víctima del virus.

Antivacuna: historia de terror

Una historia triste difundió en sus redes el médico cardiólogo Mario Fitz, por medio de un WhatsApp de una persona que le pedía ayuda: "Mi hermana no está evolucionando bien. Los médicos dicen que el oxígeno es muy bajo aún con el respirador y dada vuelta", comienza el mensaje de esta persona. "Me siento muy culpable por haberle dicho que no se vacune", sigue y pregunta: "¿Si le doy ya una vacuna la ayudará? Doctor, no quiero que se muera mi hermana. Fui un boludo, pero necesito que me ayuden. ¡Por Dios!", imploró.

Este hecho se refleja en miles de personas que hasta último momento sostienen su negación a la pandemia y a suministrarse las dosis de la vacuna contra el COVID. Pese a lo grave de la situación, muchos perfiles insistieron con negar lo ocurrido y varias respuestas cargadas de virulencia fueron dirigidas hacia el médico.

— Dr. Mario Fitz Maurice (@mariofitzm) January 24, 2022

La mujer, hermana de la persona antivacuna, tiene 53 años y hace varios días que está intubada y en estado crítico. “Al publicar esta información, más que nada pensé en la toma de conciencia que esto generaría. Sin ir más lejos, una vez publicada la captura de pantalla me escribe una persona por mensaje privado, contándome su historia, que en un momento fue militante antivacuna y me dijo que cuando comenzó todo él se encargaba de convencer a su entorno para que no se vacune, hasta que después se enfermó uno de sus hijos; me escribió para decirme que se sentía muy identificado con lo que le pasa a esta persona”, terminó el médico.

Otro hecho similar

La semana pasada salió a la luz la historia de una profesional de la salud, radióloga, que en redes se presenta como “Meritócrata. La libertad no se compra, vende, o negocia, es un derecho natural. Siempre Lobo Nunca Manada”; y que en todas sus publicaciones de los dos últimos años se opuso sistemáticamente a cada medida sanitaria: primero, al proceso de inmunización en adultos, más tarde, contra la vacunación pediátrica y en las últimas semanas fue en contra de la implementación del Pase Sanitario.

Hola chicos la cosa esta mal me van a intubar

Estoy muy asustada

Yo soy Radióloga y nunca vi una placa igual



Les pido con toda el alma cadena de oración

Yo voy a estar mínimo una inconsciente



Mil gracias — Seni �� 5ta cuenta���� (@SeniJofre) January 16, 2022

Lamentablemente, en su última publicación del 16 de enero, anunció que iba a ser intubada y que estaba muy asustada.

"No" a las vacunas

“Esta negación a las vacunas tiene que ver, inicialmente con ignorancia, hecho que ocurrió en la primera oleada; luego llegó de parte de gente que se opone a todo, no importa cuál sea la evidencia, y ese porcentaje de gente existe en la mayoría de los países. Por suerte, en la Argentina, no fueron demasiados porque la gran mayoría de la población aceptó las vacunas, aunque esa pequeña minoría es ruidosa y quiere llegar a sobresalir yendo en contra de las mayorías”, destacó Fitz Maurice.