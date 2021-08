Las clases de la facultad por zoom fueron tema de conversación en las redes durante mucho tiempo, incluso de allí surgieron muchas historias, de las cuales, en su gran mayoría, estaban relacionadas con profesores que discriminaban o maltrataban a sus alumnos. Otras, con situaciones de violencia de género o intrafamiliar. Parece que la cursada virtual permitió grabar esas situaciones de maltrato y luego viralizarlas. Sin embargo, en este tuit que se hizo viral, un joven estudiante de psicología fue mensajeado por WhatsApp por la profesora para preguntarle si le había pasado algo grave, al darse cuenta de que el estudiante no tenía la cámara prendida. Lo que provocó que el alumno sintiera "ternura" de cómo lo cuidaban sus docentes y decidiera compartir el hecho en Twitter.

tuve que apagar la cámara en una clase para ir al baño y la profe me habla por wpp y me pones esto me siento re cuidado por la producción pic.twitter.com/Q6477QGwL7 — Fabrizio (@fabenzop) August 17, 2021

"Tuve que apagar la cámara en una clase para ir al baño y la profe me habla por WhatsApp y me pone esto, me siento re cuidado por la producción", bromeó el usuario @fabenzop en su cuenta de Twitter. En la captura de pantalla que adjuntó del chat que mantuvo con la profesora, se ve claramente cómo la docente se preocupa por su situación: "Hola Fabricio. Qué te pasó que apagaste la cámara. ¿Estás bien?". "Hola profe. Sí, sí, tuve que ir al baño y no quería que quede sin nadie. Ya la prendo, perdón".

Por su parte, la profesora le contestó: "No te hagás problema. Estamos atentas porque en la virtualidad ¡pasan cosas y queremos ayudar si es posible!". "Gracias por la preocupación", remató luego el chico.

Ante la duda y el cuestionamiento de muchos usuarios que no entendían cómo es que una profesora de universidad esté tan encima y "preocupada" por sus alumnos, como si fuese una docente de primaria o secundaria, el joven posteó otros tuits en el cual aclaró: "Chicos, esto es psicología UBA. En ninguna materia te obligan a prender la cámara, pero en esta sí, porque es una práctica profesional y nos tratan como colegas, no como alumnos. Hay que dar la cara".

"Qué miedo"; "La profe tóxica"; "Qué horror"; Yo lo llamaría amenaza"; Para mí te quiere dar, qué se yo", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron los internautas en este hilo de Twitter.

Luego, la discusión giró alrededor de si está bien que los docentes les exijan a los alumnos prender la cámara, en relación con las situaciones de vida cotidiana de cada estudiante que tiene.

“En mi facultad todas las materias son si o si cámara prendida y nos lo exigen, si no tenés falta”, dijo una usuaria que aseguró estudiar enfermería en la Cruz Roja.

Otro usuario opino: “La cámara se prende. Darle clase a fotos y logos no está bueno. Hay que verles las caras, es fundamental". En ese sentido una mujer le contestó: “No sabemos la realidad de lo que pasa del otro lado. Creo que en el segundo año de esta modalidad habría que desarrollar más la empatía. Yo doy clases en secundaria y no es obligatorio, la institución pide que no lo sea".