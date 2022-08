La aparición de un zorro por las calles de la localidad de Mataderos mantuvo en alerta a los vecinos de lugar. El ejemplar desorientado corrió por las calles de la ciudad, asustado y tratando de esconderse debajo de los autos y en los árboles. Luego de una horas, y tras el llamado de la gente al numero de emergencias 103, la policía logró capturar al animal.



Todo comenzó esta mañana cuando el barrio de Mataderos amaneció revolucionada por la presencia de un zorro de pequeña estatura. La noticia se volvió viral cuando los mismos vecinos difundieron un mensaje por las redes sociales alertando por la presencia de un animal inusual.

El pequeño zorro perdido por el barrio de Mataderos





"Pido que si lo ven me avisen y llamen al 103, no intenten acercarse ni ahuyentarlo", fue la primera señal de alarma que circuló en un grupo de Facebook del barrio porteño. "Si alguien lo ve, no tengan miedo y llamen a la Policía o a los Bomberos2, escribió un vecino para llevar calma a los residentes preocupados.



El momento de la captura del zorro suelto en Mataderos

Más tarde, cuando el suceso tomó pública relevancia, los agentes policiales comenzaron con la intensa tarea de la búsqueda y captura del ejemplar. Horas antes, una usuaria de las redes sociales compartió la información de que el ejemplar se encontraba en la "calle Ercilla y Molina, corriendo hacia la General Paz"





Finalmente, el animal salvaje fue atrapado por las autoridades de la comisaria Tercera de Ciudadela, luego de haber corrido varias cuadras por las calles del barrio porteño y cruzado la Avenida General Paz. Resta saber los motivos por el cual el ejemplar estaba suelto, a quién le pertenecía y cual será el destino del pequeño zorro.