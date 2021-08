Luego de una agobiante espera, agravada por el cierre de fronteras causado por la pandemia del Covid, Mimí Alvarado logró finalmente regresar a la República Dominicana. De regreso en su país natal tras 16 años en la Argentina, la mediática logró reencontrarse con su familia y con su pareja, Luciano "El Tirri" Giugno, luego de tres años de una relación a distancia.

“El 6 de marzo del año pasado terminé Confrontados, el programa donde yo trabajaba. Entonces saqué pasaje para el 12 de marzo, pero cerraron todo por la pandemia y no pude viajar”, contó en una entrevista radial con Esto no es Hollywood, el ciclo de Fernanda Iglesias.

“Me tuve que quedar, hice algunas cositas, pero la pandemia y el encierro te juegan mucho la cabeza", continuó Alvardo. "También tuve problemas con mi DNI. Después de tantos años de vivir en la Argentina, me trataron como si recién llegara y tuve que hacer el trámite de cero. Eso atrasó mucho todo también. Por suerte, pude al fin salir de la Argentina”.

A pesar de haber contraído Covid-19, la novia del Tirri confesó que viajó "muy relajada": "Había tenido Covid hacía cuatro semanas, eso te da anticuerpos, entonces en un punto me sentí como ‘¡Wow!, está bueno esto, como sentir otras energías’". La mediática pasó por Miami y finalmente aterrizó en Santo Domingo, para reencontrarse con sus padres y hermanos tras cinco años de separación.

El Tirri y Mimí, tres años a distancia

La pareja planea reencontrarse en Santo Domingo en los próximos días.

El romance de Alvardo y el ex percusionista de Los Fabulosos Cadillacs nació frente a las cámaras de Showmatch, y el vínculo no se ha roto desde entonces. Luego de dos años viviendo en la Argentina, la periodista conoció a Giugno y comenzó el historiado romance, que propulsó su nombre en la farándula argentina.

Fue cuando Alvardo llegó a Bailando por un Sueño como participante que se hizo pública su relación con el primo de Marcelo Tinelli, que sigue en pie a pesar de estar más de tres años separados. A pesar de su gran amor por el músico, la mediática decidió quedarse en la Argentina cuando él anunció su partida a Los Ángeles, prefiriendo aprovechar las oportunidades laborales que se presentaban en el país.

La relación pareció tambalearse cuando Alvardo lanzó lapidarias acusaciones hacia Jimena Barón, a quien culpó de tener sentimientos por su pareja. "Cuando llego, veo miraditas raras, como que ella lo miraba mucho a Luciano. Y como soy tan perceptiva dije: 'A esta tipa le gusta el pollito mío o qué pasa?'", relató la mediática sobre el encontronazo en Uruguay.

La panelista dominicana generó polémica por sus celos contra Jimena Barón

A pesar de la intensa polémica, que floreció cuando la panelista afirmó que La Cobra había conseguido sus abdominales "por canje", Alvardo reforzó más de una vez la confianza en su pareja: “Yo a él no le pregunto si estuvo con un gato o si me puso los cuernos. Él tampoco me pregunta. Ojos que no ven, corazón que no siente", afirmó en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, sosteniendo que entre ella y el percusionista "hay lealtad y fidelidad".

Con el episodio detrás y una reunión ya pautada, la pareja parece más fuerte que nunca. Alvardo, por su parte, contó que buscará concentrarse en ella misma, y no tiene en sus planes regresar a la Argentina por el momento: “Yo me voy a quedar un tiempo acá, organizando cosas con mamá. Para volver necesito tener algo asegurado que me genere. Acá hoy yo estoy muy bien, por eso este año en la Argentina creo que no me ven, creo que no voy”, se sinceró.