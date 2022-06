Baby Etchecopar y Cristina Pérez tuvieron una fortísima discusión en el pase que ambos protagonizaron entre los programas que conduce cada uno por Radio Rivadavia. La también conductora de Telefe Noticias protestó que era “un espanto” lo que estaba diciendo el periodista de “Baby en el medio” y, a su vez, él calificó a Pérez de “mala compañera”.

La discusión devino en medio del pase de cada programa, cuando Baby irrumpió al afirmar que “La Cámpora ha usado a las militantes” y que “muchas de las que hoy están en la política han sido militantes y han salido de (sic) primero comen de arriba, luego comen de abajo, después de más abajo”.

Mientras el conductor, que también tiene su programa “Basta Baby” en A24, realizaba duras afirmaciones sobre las parejas de políticos que militan en la agrupación kirchnerista, la periodista de 48 años reprobaba el discurso de su polémico compañero al hacer gestos de visible fastidio con su cara.

“En Radio 10 vienen y a esta no se la toca porque es de este…”, insistió Baby. Justo en ese momento, irrumpió al micrófono Pérez y aseveró era “un espanto” lo que contaba el conductor en su editorial cargada de frases polémicas. Fiel a su estilo punzante, Etchecopar le contestó: “Ah, en serio… mirá vos”.

En su argumento, la periodista remarcó que es “re delicado” lo que él estaba diciendo, porque podía “entrar en un terreno tan personal, que puede ser ofensivo y difamatorio”. En contrapartida y ya utilizando un tono totalmente descalificador, Etchecopar arremetió duramente: “Pero por qué no te dedicás al periodismo”. "Porque no es mi tema", contestó ella.

Seguido, Baby le confesó francamente la razón por la cual le “joden” los pases que debe hacer con la conductora entre programa y programa. “Me joden porque no sos buena compañera. De pronto, cuando uno está ejerciendo el periodismo, te re cag… toda y empezás a recoger el hilo”, sentenció el periodista de 69 años, quien luego, para poner paños fríos a lo que ya había dicho, expresó, en un tono más amistoso: “Y no es la primera vez, Cristina, te quiero mucho”.

“Lo que yo no hago es meterme sobre con quién se acuesta la gente. Vos querés ejercer el periodismo con eso, bueno, yo no”, explicó Pérez. En ese sentido, el presentador radial le respondió que no quería hacer más pases con ella. “Sabés por qué, porque siempre me dejás pagando”, admitió, en sus motivos.

Por su parte, Cristina Pérez le dijo que ambos podían estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no. En tanto, el conductor respondió: “No, no estamos de acuerdo en nada. A mí tu estilo no me gusta y a vos no te gusta el mío”.

Por último, Baby cerró diciéndole que la quería mucho a ella y a su novio y que podían “bailar en las fiestas”, pero que no tenía más ganas de compartir pases. “Dale, despedite que tengo que empezar el programa”, dijo violentamente el conductor, mientras daba un golpe en la puerta y abandonaba el estudio de radio.

La discusión entre los conductores de radio

