Este sábado concluye la segunda etapa de inscripciones para cobrar el bono de 18 mil pesos del Refuerzo de Ingresos, establecido por el Gobierno nacional para defender el poder adquisitivo de los salarios argentinos frente a la inflación. Miles de personas se acercaron al sitio web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y una gran parte quedó afuera del beneficio.

"No podés acceder al Refuerzo de Ingresos porque no cumplís con los requisitos establecidos" es la leyenda que les apareció en la pantalla de decenas de miles cuando intentaron acceder al beneficio, y que, según estas justificaciones, no aplicarían para recibir el bono de Anses.

Una ola de indignación ocupó las redes sociales luego de hacerse pública la evaluación socioeconómica que hizo Anses para determinar quienes gozarán del beneficio, con algunos argentinos recurriendo a métodos poco ortodoxos para garantizar un lugar en la lista de los beneficiados.

.

Afortunadamente, este sábado Anses confirmó una buena noticia para aquellas personas que se inscribieron para cobrar el Refuerzo de Ingresos y su solicitud no fue aprobada: además de cerrar las últimas inscripciones tanto virtuales como presenciales, el organismo previsional a cargo de Fernanda Raverta destinará este sábado a revisar todos los perfiles presentados para consideración del bono.

Así mismo, aquellos interesados que se hayan registrado y se toparon con un primer rechazo por "falta de documentación necesaria", podrán revertir su estado de solicitud de manera presencial durante todo el sábado. "No podés solicitar este beneficio. Nos falta documentación necesaria para completar tu inscripción, acercate sin turno a la oficina de ANSES más cercana. Recordá llevar tu DNI", señala la leyenda que podrá ser revisada.

Por último, a partir de la próxima semana, Anses habilitará una instancia de consulta para aquellas personas que tengan dudas sobre las causas por las que no accedieron al Refuerzo de Ingresos. En este sentido, se brindará más información al concluir la inscripción.

Último día para inscribirse al bono Refuerzo de Ingresos de $18.000 de Anses

La inscripción permanecerá abierta las 24 horas del sábado de manera digital.

Este sábado 7 de mayo es el último día de inscripción al Refuerzo de Ingresos y la ANSES abrió al público sus oficinas en todo el país de 8 a 14 horas, además de realizar más de 20 operativos móviles en el AMBA para recibir a quienes aún no hayan podido inscribirse y tengan pendiente actualizar datos o presentar documentación personal. La inscripción en la web del organismo continuará abierta las 24 horas del sábado.

A su vez, quienes aún deban presentar documentación en las oficinas de ANSES o validar su cuenta bancaria (CBU) en el aplicativo Mi ANSES, tendrán tiempo para hacerlo hasta el martes 10 de mayo.