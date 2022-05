Victorio D'Alessandro es un actor, modelo y abogado argentino. Fue uno de los grandes adolescentes que participó de la tira Casi Angeles, el gran éxito de Cris Morena que tuvo sus cuatro temporadas en televisión y su obra en el teatro. Los cinco protagonistas de la novela fueron Lali Espósito, la "China" Suárez, Peter Lanzani, Nico Riera y Gastón Dalmau.

Victoria nació el 11 de mayo de 1984, creció en el barrio porteño de Villa Urquiza en una familia de la que era el mediano de tres hermanos. A los 14 años decidió empezar a estudiar teatro y, al mismo tiempo, jugaba en las inferiores de Argentinos Juniors.

Victorio en Casi Angeles.

Cuatro años más tarde se enfocó de lleno a la actuación y empezó haciendo teatro under. En realidad, primero hacía algunas publicidades tanto para Argentina como para el exterior. Fue modelo de la agencia RV Models y de la marca Bross.

En la actuación participó de diferentes tiras como Mi cuñado, Alma pirata y Son de Fierro. En el 2008 fue convocado por la producción de Cris Morena para sumarse a la tira de Casi Angeles que ya tenía su lugar en la pantalla desde el 2007. Así fue que se incorporó a la serie de la que participaban Emilia Attias y Nicolás Vázquez. En ella se puso en la piel del personaje Luca Franccini hasta el 2010.

Luego, hizo funciones en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires junto al elenco de los Teen Angels y, también, hicieron gira por algunas provincias del país.

D'Alessandro comenzó a estudiar teatro a los 14 años.

Un año después del fin de Casi Ángeles, Victorio fue parte de Herederos de una venganza, la novela protagonizada por Romina Gaetani y Luciano Castro. En 2012 se incorporó a la segunda temporada de Los únicos y también trabajó en Sos mi hombre.

En el año 2014 volvió a aparecer en la pantalla ocupando el papel del hermano del personaje de Nicolás Cabré en Mis amigos de siempre.

Victorio junto a Luciano Castro en Sos mi hombre.

Un dato muy curioso que muy pocos conocen de este actor es que en el 2009 se graduó de abogado en la Universidad de la Policía Federal.

En cine participó en varias películas como La pelea de mi vida, Los Olvidados, Solo el amor y Secreto bien guardado. Por su parte, teatro también hizo. Trabajó en obras como Los nuevos locos Grimaldi en la temporada de verano de Villa Carlos Paz, Que bueno que estés acá, El diario del peludo, Sangre Gringa, Lo Prohibido, Sugar, entre otras.

Su proyecto laboral en España

Durante la pandemia trabajó en un proyecto en una serie que lo llevó a Bilbao, España. Una vez que finalizó su labor, decidió quedarse a vivir allí. “Ya había estado trabajando en España hace unos años y tenía ganas de volver. Más allá de lo actoral, me encanta estar en Europa”, reveló en una entrevista con La Nación el año pasado.

A su vez, dijo que era hora de arriesgarse y, por suerte, "se le abrieron grandes oportunidades". "Quería empezar a potenciar mi carrera en este lado del mundo, y estar en otra tierra es un constante desafío conmigo mismo", manifestó el actor.

D'Alessandro grabando en uno de los proyectos laborales en España.

Al ser consultado sobre su esfuerzo de irse del país dijo que tuvo "un gran crecimiento personal" ya que encaró trabajos importantes. "Esto recién empieza y seguro que va a costar, pero desde el momento que decidí actuar entendí que implicaba mucha perseverancia y paciencia. Tengo un perfil bajo y hago un trabajo de hormiga para crecer en mi carrera en silencio. No me vuelvo loco por figurar", dijo el ex Casi Angeles.

En el 2021 afirmó que se quedaría en Barcelona hasta fin de año. De todas formas, "iré de visita a Argentina por proyectos laborales y para ver a mi familia y amigos. Me siento muy a gusto en Europa".

El presente de Victorio D'Alessandro

Después de un año y medio de haber vivido en España, Victorio regresó a la Argentina para grabar "O+" junto a Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso. Esta nueva película está basada en hechos reales y es una producción Dominicana- Argentina, por lo que se filma en ambos países.

En lo personal, este año también se dio a conocer el presente amoroso del actor. A fines del 2021 compartió un video en el que se lo veía muy felíz con su actual pareja, la modelo Julia Zanettini, ex pareja del actor Benjamín Alfonso.