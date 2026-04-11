Murió John Nolan, actor de "Batman" y recordado villano de "Person of Interest"

El actor británico John Nolan, reconocido por su participación en la trilogía de "Batman" y en la serie "Person of Interest", murió a los 87 años el sabádo 11 de abril, según informó el medio Stratford-Upon-Avon Herald.

Con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, el reconocido interprete supo construir una carrera sólida que le dio popularidad a nivel mundial.

Además, era tío de los reconocidos cineastas Christopher Nolan y Jonathan Nolan, con quienes también trabajó en distintos proyectos, consolidando un vínculo tanto familiar como profesional dentro de la industria.

A lo largo de su carrera, John Nolan participó en numerosas producciones de cine y televisión.

¿Quién fue John Nolan?

Nació el 22 de mayo de 1938 en Londres, inició su recorrido artístico en escenarios de gran prestigio en el Reino Unido. Integró la Royal Shakespeare Company y colaboró con el National Theatre, consolidando una base actoral que luego trasladó a la pantalla.

Su reconocimiento comenzó a crecer en la década del 70, cuando encabezó la miniserie de la BBC "Daniel Deronda". Más adelante, sumó participaciones en distintas producciones televisivas, como "Doomwatch", donde interpretó al científico Geoff Hardcastle, además de formar parte de títulos como "The Prisoner", "Return of the Saint" y "Silent Witness".

En el cine, su vínculo con Christopher Nolan marcó una etapa importante de su carrera. Participó en "Following" y en la trilogía de "Batman", donde dio vida a Douglas Fredericks. También tuvo una aparición en Dunkirk, ampliando su presencia en producciones de gran alcance.

John Nolan se convirtió en un rostro reconocido por su trabajo en cine y TV.

Por su parte, junto a Jonathan Nolan trabajó en la serie "Person of Interest", donde formó parte de una historia que logró gran repercusión internacional.

Con el paso del tiempo, Nolan se consolidó como un actor versátil, capaz de adaptarse a distintos registros y formatos. Su estilo, marcado por la sobriedad y la precisión, le permitió sostener una carrera vigente durante décadas.

Incluso en sus últimos años continuó activo. Su trabajo más reciente fue en la serie de HBO "Dune: Prophecy", donde interpretó al Vocero del Alto Consejo, dejando en evidencia que su presencia y talento seguían intactos.

Su legado permanece en la pantalla y en la historia del entretenimiento.

La noticia de su muerte generó repercusión entre colegas y seguidores, que destacaron su recorrido y su aporte a la industria. Su legado, construido con constancia y profesionalismo, permanece como parte de la historia del entretenimiento.

Hasta el momento, ni Christopher Nolan ni Jonathan Nolan se manifestaron públicamente sobre el fallecimiento, mientras continúan las muestras de reconocimiento hacia una trayectoria que dejó huella tanto en la pantalla como en el teatro.