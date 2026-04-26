Murió Adolfo Aristarain, figura fundamental del cine argentino

La Asociación Argentina de Actores comunicó este domingo el fallecimiento de Adolfo Aristarain, director, guionista y referente de un cine de fuerte impronta autoral, mirada crítica y proyección internacional.

El cineasta, responsable de piezas fundamentales de la filmografía local, era una de las figuras más respetadas de la industria por su compromiso narrativo y su estilo personal.

Un legado para el cine internacional

A través de un mensaje difundido en la plataforma X, la entidad gremial destacó la trayectoria del realizador, quien logró trascender fronteras con una obra marcada por la profundidad de sus guiones y la solidez de sus puestas en escena. "

Acompañamos a su familia, amistades y a toda la comunidad cinematográfica en este momento de dolor", expresaron desde la institución para despedir al autor de clásicos que definieron una época del cine en Argentina.

Despedimos a Adolfo Aristarain, director, guionista y referente de un cine de fuerte impronta autoral, mirada crítica y proyección internacional. Acompañamos a su familia, amistades y a toda la comunidad cinematográfica en este momento de dolor. pic.twitter.com/0oxS1Y4H1b — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) April 26, 2026

Referente de la mirada crítica

Aristarain se consolidó como un referente para las nuevas generaciones de directores gracias a su capacidad para combinar el éxito de público con historias de gran peso ideológico y social.

Su partida genera un profundo vacío en la comunidad artística, que lo reconoce como uno de los grandes narradores de la realidad nacional, siempre bajo una estética cuidada que le valió numerosos premios en festivales de todo el mundo.