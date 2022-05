Gisele Benoldi forma parte de ese grupo de actores que marcaron una generación, debido a que fue parte de muchas de las ficciones infantiles de los 90. Si bien siempre tuvo mucho talento y se preocupó por profesionalizarse en el ámbito artístico, le fue muy difícil seguir consiguiendo papeles que se adecuen a su edad. Por este motivo, se dedicó a la docencia de danzas en distintas escuelas y actualmente sueña con volver a los sets de grabación.

Al contrario de otros actores, la llegada de Benoldi a la televisión fue buscada. Con tan solo 7 años, descubrió su amor por la actuación y le pidió a su madre estudiar teatro. A los pocos meses de haber comenzado, ingresó a la agencia de actores de Ana Pechmann, quien era la única representante de chicos en ese momento.

Luego, empezó a hacer distintos castings para novelas. "En esa época, eran los 90, y todas las semanas había castings. Todo se producía en los canales, no existían las productoras independientes o tercerizadas", comentó la mujer.

.

Su primera participación fue en la telenovela dramática "Nano". Allí, interpretó a Andrea Pietra de pequeña. Esta aparición fue muy importante para la historia porque es el momento en el que la nena se queda muda después de escuchar un conflicto entre sus padres. Aquí compartió escenas con un gran elenco compuesto por Gustavo Bermúdez, Araceli González, Emilia Mazer, entre otros.

Un año después se presentó a una búsqueda de jóvenes actores para Canal 13. En la audición conoció a Patricia Beber, quien era productora ejecutiva del proyecto. La encargada le dijo que era muy chica para los personajes de "Amigovios" que estaban buscando, pero quedó dentro de la ficción porque era talentosa y entonces le crearon el papel de "Caro".

Benoldi fue la nena más chiquita del elenco de "Amigovios".

La actriz explicó que disfrutó mucho la época de "Amigovios" y que no se arrepiente de haber participado de ese casting a pesar de que no tenía la edad. Gracias a este programa se le abrieron las puertas de serie juvenil "Cebollitas" donde le dio vida a Irina Pascutti, una de las nenas que jugaba futbol. "La verdad es que fue una hermosa experiencia que hoy día sigue en el corazón de mucha gente. Cebollitas me dejó muchos amigos también, que siempre nos hablamos y cuando podemos nos vemos" dijo Benoldi en una entrevista.

Si bien tuvo mucha relevancia en los 90, a medida que fue creciendo se hizo más presente el olvido de los productores. Esto la llevo a profesionalizarse en la danza en la Escuela de Arte de Reina Reech. Luego, comenzó a ejercer la docencia en danza en la Escuela de Flavio Mendoza y otras instituciones.

El personaje de Irina fue uno de los más tiernos de la barra.

Su actualidad es completamente distinta a lo que esperaba. Hoy, se dedica full time a la maternidad, pero asegura haber buscado trabajo como actriz durante muchos años. "A mí me encanta estar en un canal de televisión, pero ya no hay producciones nacionales. No hay ficción, la única productora que hace es Polka y siempre trabaja con la misma gente o mete gente que no es actor", comentó Benoldi y aseguró "Cualquiera es actor hoy en día, ya no hay muchas posibilidades para trabajar".

También opinó que no entiende aquellos actores que reprochan de la profesión. "Se quejan y tienen laburo todos los años. Hay un montón de actores que estamos esperando trabajar, que no los llaman nunca porque no somos de la época o porque están siempre las mismas caras. Me da broca que digan que están cansados de trabajar todo el año".

"Siempre trabajan las mismas personas, siempre", concluyó

Benoldi destaco que a pesar de no conseguir trabajo en los medios, pudo salir adelante y reinventarse: "Gracias a Dios, no entre en depresión como muchas personas que no consiguen trabajo" y confirmo "que es un mundo difícil para mantenerse y trabajar". Si bien sostuvo la idea de la dificultad del ámbito actoral, confesó que le gustaría seguir en los medios y no descarta la búsqueda de proyectos. "Nunca hay que bajar los brazos", afirmó.

.

En cuanto a su vida personal, manifestó "Me encanta ser mama y me gustaría tener una nena porque tengo dos varones". Si bien sus nenes son chiquitos, no le interesa inscribirlos en escuelas de arte, aunque aseguró que si ellos deciden continuar con la actuación, los va a apoyar.