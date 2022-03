Rompeportones, el programa humorístico creado por Hugo Sofovich y protagonizado por Emilio Disi y Miguel del Sel, catapultó a la fama un varias de las mujeres más atractivas del país. Luego del estrellato conseguido por Dana Fleyser y Yanina Zilli, en 1997 se sumó Paula Volpe e inmediatamente resaltó en la pantalla y las ofertas comenzaron a lloverle.

Allí también conoció al mago Emanuel, quien más tarde se convirtió en su marido y en el padre de su hija Agustina (16). Pero el amor se fue desgastando con el paso del tiempo y cuando la pareja se terminó, Volpe comenzó a padecer depresión, una enfermedad que logró controlar.

Actualmente, logró recomponer el vínculo con su ex y además está casada hace casi 7 años con Jesus Isa, con quien suele compartir románticos posteos en su cuenta de Instagram. Y si bien ya no es la mega estrella que supo ser, aún se mantiene activa en el medio y sigue enamorando a los hombres, tal y como lo hizo con Tom Cruise.

Separación y depresión

Luego de vivir una etapa de profunda crisis de pareja y tras doce años de matrimonio, Paula Volpe y el mago Emanuel se separaron en 2009.

"El momento más duro de mi vida fue cuando sufrí depresión. Estuve dos años con depresión y hasta hoy sigo con medicación porque es una enfermedad que no tiene cura Es horrible lo que padecí y la verdad que no se lo deseo a nadie", contó en diálogo con el programa radial conducido por Ulises Jaitt.

"Elegí a Emanuel como el padre de mi hija, no me equivoqué. Me hubiese casado otra vez con él. La verdad que lo que uno vive siempre aprende y le sirve de experiencia", agregó.

Con los años volvió a tener diferentes parejas, hasta que conoció a Jesús Isa, un personal trainer con quien se casó en 2015. "Yo me había separado cuando la nena tenía cuatro años y al año volví a formar pareja, me separe y cuando uno tiene una estructura familiar y volví a formar pareja y no quería que ella vea eso, quería que vea algo formal por más que después me equivoque y me separe le quise dar una imagen a ella. Ahora me caga a pedos diciéndome ¿por mí te casaste?", explicó entre risas.

Paula Volpe y Jesús Isa se casaron en 2015 (Gentileza: Molina Estudio).

La nueva relación familiar

No obstante, ambos Emanuel y Paula lograron superar los resquemores iniciales y lograron recomponer el vínculo familiar. Incluso vacacional juntos y los tres (Paula, Jesus y Emanuel) participaron del programa ¿Quién quiere ser Millonario?, el programa conducido por Santiago Del Moro en 2020.

"El tiempo pasó y la pareja no funcionó. Nos separamos porque se terminó el amor de pareja. Éramos amigos viviendo juntos. Aparte la familia de Paula es como la de los Campanelli, van juntos para todos lados. Nosotros ya estábamos separados, pero como todavía vivíamos en la misma casa, venían los domingos a comer los asados. Era muy fuerte", dijo Emanuel en ese entonces.

"La buena relación es fundamental cuando tenés hijos. No entiendo cuando algunos ponen a sus hijos de rehenes. Los problemas de los grandes, son de los grandes", completó.

Fue así que la pequeña Agustina visitó dos años consecutivos Disney: primero con su mamá y Jesús, y al año siguiente con su mamá y Emanuel: "Yo me fui a hacer un trabajo en un crucero tres meses, y apenas la veía unas horas cuando tocaba tierra acá. Entonces, como ellas habían planeado irse de vacaciones, le pregunté: ‘¿Te molesta si coincido en el lugar así la veo un poco más a la gorda? Ella fue a un hotel, yo a otro y coincidíamos en comer a la noche, en alguna salida, o yo me la llevaba a la nena a mi hotel y ella se iba a pasear. No queremos que ella deje de compartir las cosas con ambos padres".

En el programa ganaron 180 mil pesos y parte del dinero fue destinado la fiesta de 15 de Agus.

La mala praxis que casi le cuesta la vida

Además de la separación, en 2009 Volpe se realizó un retoque estético en sus labios que casi le cuesta la vida.

Tras consultar al cirujano Cristian Pérez Latorre, el médico le informó que había sufrido una mala praxis cuando otro médico le inyectó metacrilato (látex), la misma sustancia que le provocó la muerte a la Miss Argentina Solange Magnano.

“Fui al odontólogo para hacerme atender una caries y me pusieron anestesia. Pensé que se me había hinchado la boca producto de eso. Pasé toda la tarde así... no podía más del dolor... Llamé a Pérez Latorre, el cirujano que hace menos de un mes me operó las lolas. Me hizo ir urgente a su consultorio para verme. Me hicieron toda clase de estudios y me dijo que estaba en riesgo mi vida. Que en mi cara se había expandido el metacrilato que tenía en los labios. ¡Me desesperé!”, detalló.

Y si bien se salvó de "milagro", la ex vedette explicó que incertidumbre no termina: “Debo hacerme controles de por vida y chequear que ninguna partícula de metacrilato me dañe”, dijo en diálogo con Paparazzi.

El día que Tom Cruise quiso conocerla

En marzo de 2013, Tom Cruise tuvo un paso fugaz por Argentina para la avant premiere de la película Oblivion: el tiempo del olvido. Durante su estadía, el protagonista de Misión Imposible visitó San Telmo, caminó por Recoleta y hasta participó de un acto en el Teatro Colón. Pero al parecer también pidió encontrarse con Paula Volpe.

Según contó la blonda, la estrella de Hollywood habló con un periodista sobre ella. "Estuvo como una hora charlando en el hotel y le dijo que conocía a una actriz de acá. Yo trabajo hace 10 años en Miami y parece que me vio, así que le preguntó por mí, por una chica rubia, y dijo ‘me encantaaaa’, y que me conocía”, afirmó con naturalidad.

“Fue eso, nada más. No dijo ‘bueee’ por mí. Y yo lo que digo es que me llegó el rumor de que me quiso conocer, aunque no se acordaba mi nombre”, agregó.

Y aunque hubo algunos periodistas dudaron de la veracidad del hecho, la actriz fue tajante: "¿Por qué no se puede fijar en mi, Evelyn (Von Brocke)? Tampoco es que yo digo que no durmió por mí. Yo soy una chica internacional”.

No obstante, aclaró que no estaba interesada en Cruise: “¿Vos viste a mi novio? Estoy en pareja hace dos años, vivimos juntos, mide 1, 85 metros, ¡por favor! ¡No me voy a fijar en Tom Cruise! ¿A vos te parece que me voy a fijar en un tipo mayor como Tom Cruise?”.

La actualidad ligada al humor

En 2020 Volpe regresó a la televisión con un programa propio, aunque es precisó aclarar que nunca se alejó del todo, pues recurrentemente fue de invitada a diferentes ciclos.

La actriz se sumó al Canal 22 (steaming) para hacer un noticiero de humor político acompañada por Claudio Morgado. "Más allá de que odio la política, me gusta el humor y hoy por hoy el único humor que te permiten hacer es este. Me parece un horror, pero bueno, el humor es humor. No hay humor blanco, humor negro, humor discriminatorio. Humor es lo que te hace reír y eso acá no existe", sostuvo.

En ese mismo canal se emitió la primera película Argentina filmada en cuarentena. Se llamó Encuarentenada, protagonizada por Ximena Rijel y dirigida por Atilio Veronelli. Además de Volpe, el film contó con las participaciones de Silvio Soldán, Dady Brieva, Nito Artaza, Raúl Rizzo, Jorge Formento, Luis Ventura, Santiago Cúneo, Chiche Gelblung y Dady Brieva, entre otras figuras.

Asímismo, hasta el año pasado realizó sketchs de humor con otra diosa retro, Silvia Pérez, en esa misma pantalla, bajo la dirección de Veronelli.