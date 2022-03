Yanina Zilli llegó a ser una de las vedettes más famosas de los 90. Cautivó al público en numerosas obras de teatro y en su paso por Rompeportones. Pero cuando se convirtió en mamá decidió alejarse de los flashes y abocarse a la vida familiar.

Lleva más de 10 años instalada en Mar del Plata, donde posee varios negocios, y recientemente reveló algunos romances ocultos y no descarta regresar a los medios.

Mientras tanto, comparte posteo de viajes y fotos con sus hijos, Ornella (20) y Santino (14) en Instagram, donde cuenta con más de cuatro mil seguidores.

Sus inicios como vedette

Siempre quiso ser actriz, pero le llevó un tiempo darse cuenta. Dejó su Arequito natal y se mudó a rosario para ingresar a la universidad. Primero estudió derecho y luego intentó ser profesora de educación física, pero dejó todo para viajar a Buenos Aires con una amiga.

“Siempre quise ser actriz, de chica me hacía un rodete, me ponía anteojos, me miraba al espejo y soñaba con ser famosa. Ese era mi sueño, ser actriz”, contó, en diálogo con La Nación.

Sin embargo, el destino tenía otros planes y se convirtió en vedette. ”El cuerpo me daba para eso y aproveché", sostuvo. Así fue comenzó a participar en castings y conseguir sus primeros trabajos: participó en Brigada Cola y luego en Los Benvenutto. Pero no fue hasta que agarró las plumas que se volvió una figura.

Se convirtió en una de las estrellas de Rompeportones, por lo que aún es recordada en clásicos los sketchs como “El hospital”, “La comisaría”, “El novio de la nena” y “actualidad caliente”. Además, protagonizó varias obras de teatro, casi todas de Hugo Sofovich, y muchas temporadas con Jorge Corona.

La vida familiar lejos del espectáculo

Tras convertirse en madre, se cansó de ser una sex symbol y se alejó de los flashes. “Creo que tampoco era feliz haciendo lo que hacía. Un día, sobre un escenario, me pregunté qué hacía ahí con las plumas, no estaba contenta. Sentía que el mostrar el cuerpo había tenido su etapa, que había disfrutado, pero ya estaba”, reflexionó.

Luego, por temor a la inseguridad en Buenos Aires, se mudó a Mar del Plata, donde lleva instalada más de 10 años. Allí posee una franquicia de Regina a la que le va muy bien y su tiempo libre lo utiliza para viajar seguido a Miami, donde se instaló su hija, hace un año y medio.

No obstante, a sus 56 años, no descarte volver subirse a un escenario: “A lo mejor de grande tengo una oportunidad de trabajar como actriz. Siempre estoy dispuesta a subirme a un escenario porque soy artista”, sostuvo.

Luis Miguel, Maradona, Palermo y Bochini: sus amores “ocultos”

En la mencionada entrevista, Zilli rompió el silencio y reveló detalles hasta ahora desconocidos de sus romances con Luis Miguel, Diego Maradona, Martín Palermo y Ricardo Bochini.

“Tuve una noche de amor con Luis Miguel, un touch and go. En ese momento no era tan conocida”, expuso. “Silvia Pérez me invitó a ir a un cóctel en un hotel, fuimos y cuando entré Luis Miguel se tiró al suelo, como alabando mi cola. Tuve una noche de amor con él. Se notaba que no tenía calle, era muy para adentro, un amor de persona, pero no era mi tipo”, agregó.

También tuvo una relación con Martín Palermo, aunque esta si fue conocida, incluso se creó una “leyenda urbana” sobre un día que lo saco de su casa en el baúl de un auto. “Fue real. Y lo hice por cuidarlo, porque como estaba en su mejor momento, iban a decir cualquier cosa”, afirmó.

“Si un jugador salía con una actriz, era cool y si salía con una vedette, era un desastre, enseguida decían que andaba de joda. Él se había separado, me lo presentó Miguel Del Sel mientras hacíamos Rompeportones y vino a Mar del Plata”, añadió.

Pero el Titán no fue el único ídolo de Boca al que enamoró, pues también tuvo una historia de amor con Maradona. ”Tuvo más que ver con algo emocional, de charla, de conexión, de contención. Yo tendría unos 30 años y él estaba en un momento intenso. Conversábamos mucho, me hablaba de sus hijas, me decía que las amaba, que Dalma lo tenía cortito. Lindos recuerdos”, aclaró.

Y continuó: “Me llamaba (Guillermo) Coppola y me decía que Diego quería hablar conmigo, que le hacía bien. Lo recuerdo con mucha ternura, un tipo necesitado de contención”.

Aunque la relación más extensa con un futbolista fue con Ricardo Bochini, cuando aún no era famosa. “Tuve una relación de años con el Bocha. Lo conocí por Hugo Saggioratto que jugaba en Independiente y un día aparecieron en Arequito. En ese entonces no era famosa, ni siquiera vivía en Buenos Aires. Fue una de las mejores personas que conocí en mi vida, un tipo excepcional”, reveló.

Sus desagradables experiencias con Juan Darthés y Fabián Gianola

Pese a llevar mucho tiempo alejada de los medios, en los últimos años brindó algunas entrevistas en las que contó sus vivencias con Juan Darthés y Fabián Gianola, luego que ambos fueran denunciados por violaciones.

Sobre Gianola, manifestó que “Era un bocón”: “Decía ‘Me curtí a esta, a la otra'”, contó en programa radial El show del espectáculo, que conduce Ulises Jaitt.

“Una vez llegué al teatro y me dijeron ‘Fabián dijo que con vos pasó algo’, cuando Fabián bajó, le digo "Fabi, ¿En qué momento estuve con vos porque habré estado borracha, no sé ni cómo la tenés?, lo que tenía era eso”, agregó.

En cuando a Darthés, la ex vedette compartió su experiencia con él durante la grabación de una novela. “Yo fui por un programa y logré mi sueño de ser actriz porque me quedé por 15 capítulos. Obvio, siempre con la minifalda y siempre mostrando, pero hice un papelito de policía, muy lindo. Yo no era una nenita, más bien era una bomba. En aquel momento no sabía como sería dar un beso en una escena...”, contó en su visita a Incorrectas.

“Era un beso, no sabía que era tan real todo. Es que me metió la lengua hasta la garganta. Me lengüetió todo. Pasó entre ambos, pero me sorprendí. Ahí dije ‘mirá vos los actores’ . Yo pensé que era normal en su momento y dije bueno será así ‘se mandan lengua a morir’. Pero insisto, yo no era una nena, tenía 27 o 30 años y el tenía seis o siete años más que yo”, aclaró.