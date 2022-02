Este martes, la actriz Thelma Fardin anunció que se suspendió el juicio contra Juan Darthés por violación . El proceso estaba a dos semanas de llegar a su etapa final y ahora el tribunal de Brasil decidió que "volvió a cero", porque no hay jurisdicción, según reveló la artista en su cuenta de Instagram.

“ Hoy un Tribunal Superior de Brasil volvió a cero el juicio que ya estaba probablemente sobre el final contra Juan Darthés. Un juicio que costó mucho llevar adelante y que se suspende no por irregularidades, sino porque ahora un Tribunal dice que no hay jurisdicción” , denunció Fardin en la primera parte de un vídeo que compartió a través de sus redes sociales.

La denunciante lamentó que la justicia de aquel país haya tomado esta decisión y apuntó cuestionó los "tecnicismos injustos" , que hubo durante el proceso judicial. “ Es injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos, pero el mensaje hoy es la impunidad porque viajé a Nicaragua y en Nicaragua dijo que había que juzgarlo. Pero este tipo se profugó a Brasil ” , destacó la actriz.

Y continuó: “Prófugo en Brasil, Brasil decide que tiene jurisdicción para juzgarlo y sin embargo hoy nos encontramos, después de que la Justicia me escuchó a mí, escuchó a un montón de testigos y haberme escuchado a mí, eso significa un nivel de revictimización violento ” .

En otra parte de su descargo, la actriz detalló cada uno de los organismos que apoyaron su denuncia y la acompañaron mientras avanzaba el juicio. Es por eso que criticó que la decisión del tribunal de justicia e indicó que su determinación lo que hace es enviar un "mensaje de impunidad.

“Todo lo que hice fue, entonces, para nada para que hoy tres tipos digan: ‘no hay jurisdicción’ cuando ya se habían expedido. Cuando un juez ya se había expedido sobre el tema. El mensaje que se está dando hoy es un escándalo, es un mensaje de impunidad", expresó.

Y agregó: “Nos piden que vayamos a la Justicia y la Justicia nos dice esta barbaridad, es una aberración. Si en un caso como el mío pasa esto que queda para el resto de las mujeres que deciden ir a la Justicia. Sabíamos que nos íbamos a encontrar con piolas en el camino, no sabíamos que nos íbamos a encontrar con cosas así de raras porque es raro”.

Por su parte, Thelma Fardin sostuvo que este revés no será el "final" de la causa judicial que lleva adelante contra Darthés y por eso tiene pensado seguir hasta que se haga justicia. "Nos queda la Corte Suprema, la Corte Suprema ya tiene antecedentes en los que dice que son juzgables este tipo de delitos en la Justicia Federal. Y si nos dicen que no se puede ir a la Justicia Federal, iremos a la Justicia local, pero vamos a seguir insistiendo que la Justicia nos escuche. No se termina acá, estoy cansada, pero no estoy vencida”, sentenció.