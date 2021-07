Varios de los históricos humoristas de Showmatch volvieron al programa de Marcelo Tinelli para la nueva edición de La Academia, y Pachu Peña, un histórico de VideoMatch por su dupla con Pablo Granados, no se quedó afuera. Pero en lugar de regresar a los sketches y comentarios cómicos, el veterano del humor sorprendió ingresando al programa en calidad de bailarín. "Descubrí después de tantos años de humor que el ballroom es lo mio. En serio", expresó en una ocasión en la pista del Bailando. "Es mi mundo, soy feliz. Me siento realizado".

"A mí no me habías dicho después de 30 años de pantalla que lo tuyo era el ballroom", le respondió sorprendido el "cabezón", quien primero lo recibió en Buenos Aires tras conocerlo con Granados. Así, disfrutando en la pista de baile (aunque el voto de los jueces no siempre lo acompañe), Pachu Peña continúa dejando su huella en la televisión argentina.

De Rosario a Videomatch de la mano de Marcelo Tinelli

Pachu Peña tuvo su debut en televisión nacional en el programa humorístico de Tinelli.

Oriundo de la ciudad santafesina de Rosario, José María Peña fue apodado Pachu casi al nacer: "En realidad mi mamá me llamaba Pachuli, que era el personaje de una película francesa que había visto y ella decía que yo me parecía. Mis hermanos me empezaron a llamar así también, pero se fue acortando y quedó Pachu", contó a Clarín.

Creciendo frente a la televisión, el joven Pachu soñaba con aparecer en esa pequeña patalla para todo el país, pero la oportunidad no se presentaría hasta sus 30 años, de la mano de Pablo Granados. Lo que empezó como un par de ideas para un segmento terminó con un lugar para Pachu en Propuesta Joven, el programa que Granados y Luis Rubio conducían en Canal 3.

La iniciativa de los dos humoristas no tardó en llamar la atención de Tinelli, quien les ofreció un lugar en un programa humrístico que dominó la televisión argentina en los años 90: Videomatch. "Lo que gustó mucho eran las notas que hacíamos en la calle… eso nos hizo muy conocidos en Videomatch, hicimos parodias, después empezamos con las poesías, todo lo que se nos ocurría lo probábamos", recordó en su charla dentro de la Caja Negra.

Entre los segmentos Grandes poemas de pequeños autores, Deportes en el recuerdo y 30, 60, 90, modelos sin intereses, además de su actuación como El Confundido en las calles de Buenos Aires, las ideas de Pablo y Pachu rápidamente llenaron 10 años en Videomatch.

Pablo y Pachu: la dupla siguió luego de VideoMatch

Desde sus inicios en la televisión, Pablo y Pachu formaron una dupla inseparable.

Al éxito junto a Tinelli lo siguió una seguidilla de programas humorísticos en la televisión, donde sería extraño ver a la dupla separada. Primero en La peluquería de Los Mateos y más adelante desde su propia productora, LALALA Producciones, Pablo y Pachu construyeron juntos un nombre en la industria del espectáculo.

De la empresa sale el programa No hay dos sin tres, su primera producción independiente, con la que suman al cómico Freddy Villarreal. Con más skits y más parodias, su influencia crece, llegando a hacer su debut en la pantalla grande con Bañeros 3: Todopoderosos, la parodia argentina de Baywatch. Hasta el día de hoy la asociación entre los comediantes continúa, vínculo que Pachu acepta con cariño:

"No me molesta para nada. Nunca me pasó eso de tener ganas de separarme", asegura. "De hecho, ahora cada uno hace más su camino: Pablo está más dedicado a la música y yo, a Polémica en el bar y los programas de la tele. Pero la verdad es que nunca nos separamos", afirmó el cómico.

La llegada de Pachu Peña a Peligro: Sin Codificar

El segmento humorístico en Telefe fue un gran momento en la carrera del humorista.

En 2007, durante un bache entre trabajos, el humorista fue invitado por Telefe para participar de su primer reality: Gran Hermano Famosos. Su participación fue corta, abandonando voluntariamente la casa a las dos semanas de iniciado el concurso. Tras una corta vuelta al programa de Tinelli, ya conocido como Showmatch, que celebraba sus 20 años al aire, Pachu llegó a Peligro: Sin Codificar.

El ciclo humorístico conducido por Diego Korol comenzó como un programa deportivo con un toque humorístico, pero luego de problemas contractuales la producción se volcó de lleno a la comedia. Pachu se suma a Yayo y Pichu, sus antiguos compañeros en Videomatch, durante la tercer temporada del programa. En la nueva fase de su carrera lo acompaña Miguel Granados, hijo de su fiel compañero, quien siguió los pasos de su padre en el humor.

"El alemán" es uno de los personajes más reconocidos de Pachu.

Con poco presupuesto pero mucha libertad creativa, el programa le dió espacio a los humoristas para dejar correr la imaginación: "En 'Peligro' teníamos dos pelucas o tres y nos la cambiábamos a cada rato, nos llevábamos nuestra ropa. Los que estuvimos ahí amamos hacer el programa y lo seguimos amando", recordó Pachu para DiarioShow.

El humor del programa, lleno de skits y parodias, resonó con la audiencia y con el mismo Pachu, quien se tentaba frecuentemente gracias a sus compañeros. Aunque tuvo su última emisión en 2019, charla de un regreso da vueltas hace tiempo, y por su parte Pachu no se opone: "Esperamos que vuelva en algún momento. Era un programa hecho con mucha alegría, somos amigos. Era como ir a un club a jugar a la pelota y divertirte un rato".

Pachu Peña, el tío de Twitter

El comediante se ganó el corazón de los internautas con un increíble gesto.

El tiempo pasó, y hoy en día nuevas demográficas comenzaron a conocer el humor de Pachu desde las redes sociales. Si bien no le interesa "subir cosas para captar seguidores", sus interacciones genuinas en las redes sociales capturaron el corazón de los internautas. Más recientemente, su nombre fue tendencia en Twitter gracias a los mensajes personalizados que envía a sus seguidores:

Comenzando con un saludo al padre de un seguidor que le pidió el favor por Instagram, Pachu respondió a cientos de usuarios con saludos, fotos y hasta audios interpretando a sus personajes más conocidos. ¿Su razón? "Un video no se le niega a nadie", escribió el humorista en su propa cuenta de Twitter.

Jaaaa un video no se le niega a nadie.�� — pachu peña (@pachu_penia) April 6, 2021

Otro momento viral llevó su nombre a la lista de tendencias cuando uno de sus fanáticos compartió en la red del pajarito un video que mostraba su más reciente creación en Corte y Confección, el programa de Telefe que reunió a famosos para encontrar al mejor modista del entretenimiento argentino. El clip, en el que Pachu se tienta por su horrible desempeño en un desafío, resonó con los internautas:

Pachu tentado mejoró mi día un 100%. pic.twitter.com/Aaec7VH1i5 — Fabipa (@fabipa90) March 9, 2021

Los tiempos cambian para el humor también, y Pachu no tardó en reinventarse. "Hay que repensar todo, evolucionamos, hay humor que no va más, aunque haya un público que lo sigue consumiendo. Ahora estamos tratando de buscar la vuelta y que la gente se divierta quizás más sanamente, sin ofender a nadie", reflexionó el comediante. Pero a pesar de los años, Pachu reconoce que "en el fondo sigo siendo el mismo tipo que vino de Rosario", familiero y fanático de Newell's.