Luego de sus incendiarias declaraciones sobre las condiciones de trabajo que vivió durante la grabación de "Cebollitas", el actor Juan Yacuzzi protagonizó un fuerte cruce con su ex compañera de reparto, Carmen Barbieri. La vedette, que recibió al intérprete en su programa Mañanísima, cuestionó con furia las denuncias que el protagonista de la serie compartió durante las últimas semanas.

"Se escuchaban unos gritos, unas cagadas a pedos terribles, innecesariamente o cuando nos tentábamos, que éramos chicos, nos cagaban a pedos como si hubiéramos matado a alguien; si hoy grabáramos ese griterío con un celular, hay varios que no trabajarían más", afirmó el actor que interpretó a Coqui en diálogo con Mitre Live, donde confesó la presión que sentían los menores de edad por parte de los directores de la serie emitida a finales de los noventa.

Carmen Barbieri saltó en defensa de la producción este jueves, cuestionando los dichos de Yacuzzi sobre la novela infantil en la que ambos trabajaron. La charla pronto se transformó en una fuerte discusión, debido a las diferentes versiones que los artistas compartieron sobre el polémico detrás de cámara.

"¿Qué te pasó que decís que el director, que era un santo, te gritaba? ¿Los cámaras te maltrataban? ¿Qué estás diciendo mi amor?", increpó Barbieri durante el móvil que mantenían con el actor de 40 años. "¿Sabés por qué me molesta? Porque se trata de niños, de menores y vos lo contaste de una manera como que todos te maltratábamos, o los encerrábamos y para nada pasaba eso. Es una mentira, una infamia espantosa", manifestó, visiblemente molesta.

Juan Yacuzzi protagonizó la serie Cebollitas, que emitió entre 1997 y 1998.

"Me enoja, me fastidia, me angustia, porque yo nunca hubiese permitido que maltraten a un niño. Yo estaba siempre, era protagonista de cartel, estaba todo el día ahí", agregó, antes de disculparse cordialmente por no dejar hablar a su invitado. Finalmente, el actor pudo dar su versión de los hechos: "Me sorprende que nunca lo hayas visto, pero eso pasaba, nosotros estábamos muchas horas encerrados en un cuartito 4x4 con una sola ventanita, te lo puede decir cualquiera de los chicos y Dalma Maradona también".

"A los grandes los trataban de otra manera, de hecho, había una diferencia abismal cuando nosotros éramos los protagonistas. Grabábamos 20 escenas por día y si nos equivocábamos nos gritaban de una manera terrible y nos trataban para el cacheteo", sostuvo el actor sobre la cinta que protagonizó junto a la hija de Diego Maradona, agregando que varios de los otros actores también hablaron del maltrato.

Diego Maradona con el elenco de "Cebollitas".

Cansada de escuchar el testimonio de Jacuzzi, Barbieri le dirigió unas duras palabras al actor: "A vos te gritaban mucho porque no eras buen actor. Eras muy flojito, dentro del grupo. Por eso te habrán gritado tanto. Capaz que te exigían y vos te sentiste que te maltrataban", comentó. Mientras el invitado aclaró que no responsabiliza a Barbieri por cualquier maltrato sufrido en la grabación, la vedette argentina dió por termianda la discusión: "Sigan ustedes porque yo con gente que inventa no hablo".

Qué dijo Dalma Maradona sobre los rumores de maltrato durante "Cebollitas"

Los fuertes testimonios de Jacuzzi encendieron una polémica alrededor del programa infantil, y las dudas llegaron a Dalma Maradona. La hija del 10, quien también actuó en la novela, respondió a las dudas que sus seguidores le presentaron en su cuenta de Instagram.

"¡Yo nunca viví un maltrato! De hecho, los maltratos que vi en esa época eran más de algunos padres a sus hijos que de otras personas. Sí había una dinámica de grabaciones que hoy no están permitidas, pero hablo específicamente de horarios", expresó de manera definitiva en sus Historias de Instagram.