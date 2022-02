Tal como lo anunció la actriz Thelma Fardin a través de un video en su cuenta de Instagram, su juicio contra el actor Juan Darthés por haberla violado en 2009 durante una gira de la tira infantil Patito Feo, volvió a foja cero.

Es que el pasado martes, un Tribunal Superior de Brasil anuló el proceso porque determinó que el país no tiene jurisdicción, a pesar de que el juicio estaba a dos audiencias de finalizar. De esta manera, la causa deberá volver a empezar.

Según denunció la joven a través de sus redes sociales, se trata de un accionar completamente “revictimizante” para ella y para la decena de personas que declararon desde el comienzo del juicio. “El mensaje que se está dando hoy es un escándalo… es un mensaje de impunidad enorme”, señaló Fardin en una parte de su descargo.

Tras la decisión judicial y el video de Thelma, las repercusiones no demoraron en llegar, y una de las personas que se pronunció fue la actriz Calu Rivero, quien también había denunciado públicamente a Darthés, aunque no llegó a instancias judiciales: “Thelmi te ofrezco este abrazo, vos sabes que estoy contigo”, le expresó afectuosamente a Fardin en su cuenta de Twitter. “En este momento todo parece inútil y en vano. Pero no, nuestro compromiso ha servido. El árbol conoce sus frutos y estos son magníficos”, manifestó acompañando el mensaje con el hashtag #noesno.

Por su parte, la vedette y capocómica, Florencia de la V, también realizó un descargo en la apertura de Intrusos, el programa que conduce desde el 24 de enero en reemplazo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

En el mensaje televisivo, de la V se metió de lleno contra el sistema judicial y los calificó de patriarcales: “Nos dicen que tenemos que denunciar, que tenemos que hablar, y cuando lo hacemos no nos escuchan. Nos siguen matando, nos siguen violando. ¿Saben qué siento? Que todo esto es una advertencia: 'cállense, porque acá mandamos nosotros'”, sentenció, y agregó: “Esta justicia que ampara a todos estos femicidas, violadores, nos sigue dando la espalda. ¿Pero saben una cosa? No me importa, no nos importa”, sostuvo.

Y continuó: “Acá estaremos, denunciando, gritando, alzando la voz si es necesario. Pero no nos callamos más. Yo le creo a cada una de las personas que se sentaron a denunciar a estos delincuentes. Esto deja en evidencia lo que está sucediendo y lo que pasa, por qué las mujeres no quieren hablar. Por esto, porque te vuelven a violar, a ultrajar. Hoy más que nunca necesito escuchar su testimonio, necesito escucharlas”.

Por otro lado, no dejó de referirse a la serie de denuncias por abuso desatadas contra el actor Fabián Gianola: “Yo les creo a todas, no me importa lo que pase con la justicia. Esto es algo horizontal en todo el país. Siguen matando niñas en Salta, en el norte del país, y a nadie le importa”.