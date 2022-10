Se avecina una nueva jornada de la entrega de los Premios Martín Fierro del Cable, que tendrá lugar el próximo jueves a partir de las 20 en Parque Norte, será transmitido por Crónica HD y conducido por Carolina "Pampita" Ardohain y el "Pollo" Alvarez.

Con el paso de las horas, según se acerca el momento, las expectativas de muchos protagonistas por alzarse con un galardón son enormes, y entre esas figuras que estarán presentes en Parque Norte, aparece la estampa de Samuel "Chiche" Gelblung, guerrero de mil batallas periodísticas que tiene dos nominaciones para este 2022: una por el noticiero "Chiche 2021" conducido junto a Sofía Monachelli y el otro por "Las nuevas tragedias de los famosos".

A escasas horas de arrancar la nueva edición, Gelblung dialogó con crónica.com.ar para conocer lo que piensa y siente de la tradicional entrega de los Martín Fierro. El periodista sostuvo que "me perece una muy buena idea que un canal de noticias transmita los Martín Fierro del Cable, es una apuesta interesante porque hoy la noticia se refugió precisamente en el cable, así que me parece fantástico la idea de que la televisión y la grafica se pueden reunir de ese modo, y que realmente se elija Crónica para el premio este".

Consultado por sus dos nominaciones, "Chiche" agregó que "las expectativas siempre crecen cuando hay dos nominaciones, lo que pasa es que yo ya tengo la experiencia de haber tenido cinco nominaciones y no sacar nada, por eso no me hago muchas expectativas, pero el año pasado tuve una nominación y pude ganarla (por "70-20-20")".

Premios Martín Fierro: varias nominaciones

Siguiendo con sensación personal, el conductor argumentó que "voy con la mejor expectativa, pero sin ilusión. Entiendo que todos los que compiten son programas muy buenos, nosotros somos uno más de esos programas, pero bueno, no tengo especiales expectativas, me encantaría ganar un premio obviamente, pero una cosa es el deseo y la otra la realidad".

Es sabido que Crónica HD (que el año pasado recibió el Martín Fierro de Oro por su Servicio Informativo) recibió 11 nominaciones para este 2022 por parte de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas), en las cuales hay programas o protagonistas.

Respecto a esto, Gelblung opinó que "hay muchas nominaciones para el canal, es que el canal está en un proceso de cambio interesante, con propuestas interesantes. El cable creo que tiene muchas propuestas interesantes, entonces es lógico que el Martín Fierro del cable contemple esto, y este canal está comprometido con la actualidad y con lo popular".

Finalmente, el periodista de extensa trayectoria (entre las cuales figura la cobertura de la Guerra entre Rusia y Ucrania y la de Vietnam, entre otros hechos) dejó un mensaje sobre el deseado Martín Fierro de Oro, al relatar que "nunca entendí bien como es el mecanismo del oro, pero no tengo ningún pálpito, supongo que alguno de los programas que los hay muy buenos, se llevara el oro. A veces se le da a una persona otras veces al programa, pero no puede tener expectativa, no sobre mí, pero bueno, siempre es un misterio y es una elección que se hace cuando ya está elegido porque, si no tenés un Martín Fierro, no podés aspirar al otro, el mecanismo funciona así en la misma noche tenés que sacar uno y después el otro. Me encantaría ganarlo, pero no voy con la expectativa, porque cuando tenés mucha expectativa, la frustración es más grande".