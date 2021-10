Un brote de triquinosis desató una ola de preocupación en Córdoba, donde se registraron hasta el momento, más de 240 casos, según confirmó el Programa de Zoonosis del Ministerio de Salud de esa provincia.

Hasta este lunes eran 162 los casos confirmados, pero esta mañana la cifra ascendió a 244 y las autoridades sanitarias temen que el número pueda crecer, ya que se siguen evaluando personas con síntomas compatibles.

La mayoría de los enfermos están concentrados en Villa del Totoral, pero también hay en Sarmiento, Cañada de Luque, Jesús María, Colonia Caroya, Bell Ville y la Ciudad de Córdoba.

.

Tras confirmar el brote, la cartera de Salud aconsejó a la población “no consumir ni permitir el consumo de carnes crudas y/o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración, verificar el rótulo o etiqueta de fabricación en todos los subproductos de cerdo que se adquieran y no consumir choripán en puestos no autorizados o no habilitados”.

Asimismo, señalaron que en el etiquetado del producto deberá leerse claramente la "marca, empresa responsable; número de habilitación nacional del establecimiento, fecha de elaboración y de vencimiento del producto, condición de mantenimiento en cuanto a temperaturas ambientales, y rótulo con la composición”.

El epicentro

Según el informe epidemiológico, los pacientes recibieron atención en varios centros de salud cordobeses y son asistidos de manera ambulatoria. “De las entrevistas llevadas a cabo, se identificó que todos habían consumido carne de cerdo y/o subproductos adquiridos en comercios de la localidad de Villa del Totoral”, dice el documento.

“La comercialización de carne o sus derivados provenientes de establecimientos no autorizados está totalmente prohibida”, destacaron desde el Ministerio de Salud.

Además de la división de Zoonosis del Área de Epidemiología del Ministerio de Salud de Córdoba, trabajan en la investigación del brote agentes de la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el municipio de Villa del Totoral y el Senasa.

¿Qué es la triquinosis?

Se trata de una enfermedad transmitida por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida, contaminada con el parásito Trichinella spiralis. Los síntomas pueden variar, algunas personas pueden cursar la triquinosis como una infección inadvertida o presentar fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos. También pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea y vómitos.

“Es de destacar, que en este contexto de pandemia, esta enfermedad inicialmente puede presentar síntomas compatibles con Covid-19, es por esto que también se alerta al personal de salud de estas localidades”, advirtió el Ministerio de Salud provincial.

La triquinosis es transmitida por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida, contaminada con el parásito Trichinella spiralis.

Las autoridades sanitarias de Córdoba hicieron una fuerte recomendación para que se evite el consumo de carnes que no provienen de establecimientos habilitados. “La comercialización de carne o sus derivados provenientes de establecimientos no autorizados está totalmente prohibida”, remarcaron. También recordaron que es un mito que la sal y el ahumado destruyen los parásitos.