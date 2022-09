“Ti amo puesto 50 en las mejores 100 pizzerías del mundo”, compartieron con mucha emoción, Carola y Victoria Santoro, dos hermanas que comenzaron un emprendimiento familiar a puertas cerradas y ya alcanzaron un reconocimiento a escalas internacionales. Gracias a su notorio éxito, planifican la apertura de un segundo negocio en Colegiales.

Sin duda, este reconocido local oriundo de Zona Sur, Adrogué, atraviesa uno de los momentos más épicos en su historia. Con tan solo tres años de trayectoria, ingresó al Top 50 mundial de pizzerrías napoletanas y viajaron a Italia a recibir su galardón, en representación del país.

“Gracias por acompañarnos y creer en Ti Amo desde el día uno. Gracias a nuestro staff que es el equipo que siempre soñamos”, expresaron desde su cuenta oficial de Instagram, cuando anunciaron tan ansiado reconocimiento. No obstante, en el Palacio Real de Nápoles también se consagraron como la mejor pizzería de Sudamérica y recibieron el premio One To Watch 2022.



Así es como esta pizzería secreta, que inició en el patio de la casa de Susana Doga (madre de las hermanas), dejó de ser un emprendimiento pensado mayormente para amigos y familiares, y obtuvo el visto bueno de los chefs más destacados de la gastronomía italiana.







De Adrogué al mundo: la historia de “Ti Amo”

La pizzería abrió oficialmente sus puertas en 2019 aunque, en ese entonces, solo atendían a conocidos en el patio de su hogar. Sin embargo, al correr de los meses, sus productos se volvieron más y más populares, y ambas hermanas decidieron inaugurar su propio local sobre la calle Diagonal Toll al 1420.

De ahí en más, no dejaron de crecer en el fascinante y diverso mundo de las pizzerías. Tanto por la calidad de sus productos como por el revuelo generado en redes sociales (donde cuentan con más de 44 mil seguidores en Instagram), “Ti amo” atrajo a clientes de todas partes del mundo.





La pandemia tampoco fue una limitación a su crecimiento, hasta incluso, tuvieron que ampliar la cantidad de mesas para recibir a los ansiosos clientes. “Margherita” y “Brava” son algunas de las especialidades de la casa, aunque ofrecen una amplia variedad de gustos y estéticas.

De a poco, la familia Santoro acabó por consagrarse como un símbolo del emprendedurismo del conurbano. Vale destacar que, antes de dedicarse de lleno a la gastronomía, ambas fueron reconocidas por su local de ropa “Las Chicas del Pórtico” que obtuvo un rotundo éxito durante más de una década de trabajo.

Carola y Victoria, cabezas de "Ti Amo".

¿Cómo reservar en Ti Amo?



Para degustar su rico menú no es necesario realizar una reserva, aunque debido a la amplia demanda, se recomienda confirmar previamente los horarios y la disponibilidad. Quienes deseen, podrán hacerlo ingresando al siguiente link: https://tiamopizzeria.meitre.com/