El Gobierno de la Ciudad anunció de manera oficial la nueva Beca Alimentaria. La misma se trata de una asistencia económica para todos los estudiantes de las escuelas públicas.

Cabe destacar que las instituciones deberán ofrecer el servicio de almuerzo para tener acceso; también se incluyó al nivel inicial y primario con refrigerio.

.

A diferencia de otros años, quienes desean adquirir la beca podrán realizar el trámite de inscripción a través de cualquier dispositivo con Internet ya que es 100% virtual.

"Como ya sabes, podés realizar el trámite de solicitud de beca desde tu casa, íntegramente en línea, completando el formulario y dejando un mail de contacto, el cual usaremos en caso de que necesitemos que edites algún dato o le agregues documentación", señala el sitio oficial.

Por otro lado, el programa será compatible con quienes cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares (SUAF) que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Destinada a los más humildes

El gobierno porteño ofrece la Beca Alimentaria para quienes se encuentran en una situación económica y social vulnerable, los que cumplan con los requisitos (que serán mencionados a continuación) podrán completar el formulario de inscripción que ya está habilitado.

Para realizar la solicitud el aspirante debe ingresar en: http://sistemas1.buenosaires.edu.ar/wsad/becas_web.php/ y hacer clic donde dice "Solicitud de beca en línea".

Por otro lado, quienes ya realizaron la inscripción y deseen saber si fueron admitidos o no deben hacer clic en la opción "ver estado de la solicitud".

Una de las dudas que surge a raíz de dicho beneficio es si se cancela por cobrar la Tarjeta Alimentar de ANSES, la respuesta es no. Las becas son compatibles y no se les va a negar.

¿Cuáles son los requisitos?

Que los hijos en cuestión sean alumnos de escuelas de gestión estatal.

Pertenecer al área inicial, primaria, especial, superior, media, artística o adultos.

La institución en cuestión debe ofrecer el servicio de almuerzo.

Los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

.

DNI

Comprobante de ingresos.

Certificación Negativa de ANSES y Declaración Jurada de ingresos para quienes se encuentren desocupados o trabajen de manera informal.

En el caso que corresponda, comprobante de gastos por enfermedad crónica.

Certificado de alumno regular de una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires.