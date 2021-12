Nicole Vázquez es una ciudadana uruguaya que reside en Argentina desde hace más de 15 años. Un día la llamaron del país vecino para informarle que su sobrino de ocho meses había sido abanadonado. El pequeño Jefferson estaba institucionalizado, cuando ella se enteró de esto apenas tenía 24 años. Su hermano y la mamá del niño lo habían dejado. Sin pensarlo viajó junto a su pareja para visitarlo y hacerse cargo del nene. Ella quería ser mamá.

"Cuando me avisaron viajé para el instituto de niños a verlo y para empezar los trámites para obtener la tenencia definitiva", contó hace un tiempo en diálogo con TN. Sin embargo, la justicia uruguaya no se la hizo fácil a Nicole. Ella llegó a Argentina sola y a los 15, se fue de Uruguay porque "en esa época era un país muy conservador" y ella no podía hacer su transición, pero en nuestro país encontró la libertad que necesitaban para expresarse.

Vázquez es pionera en luchar para que además de ser reconocida con su identidad de género, lo sea en la crianza de sus hijos. En diálogo con Infobae se define como "mamá travesti".

.

“Pedimos traerlo a casa para que creciera en un hogar mientras se hacían los trámites. Todas las partes estábamos de acuerdo, incluso los padres biológicos estuvieron en una de las audiencias y querían que el nene estuviera conmigo. Pero la jueza (de Paysandú) lo negó rotundamente. Creo que lo decidió cuando me vio, me miraba de una forma muy despectiva”, contó Nicole. Un proceso que debía durar alrededor de cinco meses se extendió a 4 años.

Pese a los momentos difíciles ella peleó por sus hijos, pues cuando finalmente le otorgaron la custodia del niño en octubre de 2018 se enteró que Jefferson tenía un hermano de 8 años que también estaba en el instituto. Ella lo fue a ver y le presentó a su hermanito de cuatro años. A ella le permitieron traerse a Esteban y así críar a ambos niños juntos.

Mamás trans

Nicole peleo por sus hijos. Actualmente es actriz y comediante, y participó recientemente de la serie El fin del amor junto a Lali Espósito. “Fui la primera transexual en la historia a la que la justicia uruguaya le otorgo un niño. Quedó como un precedente en la historia judicial”, recordó en diálogo con Luciana Peker para Infobae.

“A nosotras no nos tienen en cuenta en el sistema de adopción, no figuramos en las listas y cuando nos abren la puerta salen con discriminación no dicha. En el juzgado me trataban de ella -en femenino- pero como diciendo ‘ni loca te doy un niño’ y otras personas me trataban en masculino sin respetar mi identidad”, criticó. Hoy Nicole vive junto a sus hijos -Jefferson y Esteban- y Daniel, su pareja en Hurlingham.

Además de la historia de Nicole, el caso de la dirigente trans santiagueña Luisa Paz es uno de los que más extraordinarios. Ella, al igual que Nicole, fue trabajadora sexual y también una de las primeras que tener el DNI con su nombre. Hoy con 58 años es sobreviviente y la primera mujer trans en adoptar a dos adolescentes y convertirse en abuela al mismo tiempo.

.

Luisa y su marido José adoptaron a dos adolescentes hermanas, una de las jóvenes tiene un retraso madurativo y la otra es madre de dos nenas. Ambas residían en el Hogar de Protección Adolescentes Mujeres Mama Antula. “No importa el mote, mas que abuela o madre, soy alguien que las acompaña de la mano”, contó en diálogo con Página 12.

“Al principio me costaba que me dijeran madre. Me parecía que no correspondía. Quería que me dijeran Luisa, no que me dijeran madre. Pero después pensé ‘¿por qué no?’ Ellas pueden tener dos madres, si bien su mamá biológica no está en este plano terrenal, pueden tener dos madres. Yo no quiero que pierdan el poco recuerdo que tienen de su madre. Quiero ser alguien que las tome de la mano y podamos caminar juntas hacia delante”, expresó a Infobae.

Luisa y José están juntos desde hace más de 30 años y desde hace más de 20 que tenían ganas de ampliar la familiar. Así lo hicieron, hace cinco años iniciaron los trámites para convertirse en madre y padre. Fue así como las adolescentes -Gilda y Felisa- aparecieron en su camino: "Su historia venía atravesada por una historia de violencia y abuso, y eso hizo que mi compromiso con la idea de contruir nuestra vida juntes sea más fuerte".

Luisa Paz junto a su familia. (Gentileza: Eduardo Emilio Rapetti Salik para Télam)

A sus casi 60 años es una sobreviviente, a lo largo de toda su vida vivió momentos marcados con la violencia. Cuando tenía 14 años su madre la encontró maquillándose y la amenazó con atarla con una cadena si volvía a hacerlo, pero aceptó la decisión que tomó, se vino a Buenos Aires en 1983 y vivió un tiempo en La Matanza, paró en una de las esquinas del conurbano por un tiempo.

Hoy en día es delegada del INADI en Santiago del Estero, es presidente de la Red Nacional ATTTA, fundadora de DIVAS y Coordinadora de Prevención y Abordaje de la Violencia Institucional de la Dirección Nacional de Políticas Integrales de Diversidad Sexual y Género de la Nación.