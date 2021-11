En los últimos tiempos, miles de argentinos -sobre todo jóvenes- han decidido probar suerte en el exterior o han tenido la idea de irse a vivir afuera, en lo posible con una oportunidad laboral tomada de antemano. Sin embargo, muchos desconocen cuáles son los trabajos que más buscan las empresas que ofrecen empleos en blanco y con buena remuneración.

De acuerdo a los datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) hasta octubre de este año, en lo que va de 2021 fueron más de 26.000 los argentinos que declararon que se iban por "mudanza". Pero si a ese número se le suman los jóvenes que declaran irse por "trabajo" o "estudio", la cifra asciende a 156.000.

En este contexto, no hay que olvidar que irse a vivir afuera no significa que por arte de magia uno tendrá una vida más fácil, por lo menos ese no siempre es el caso desde el aspecto económico. En este sentido, es bueno saber cuales son los perfiles más buscados por las empresas del exterior para poder conseguir un buen trabajo y progresar afuera.

Los perfiles que más buscan afuera

Los perfiles más buscados - a nivel mundial - siguen siendo aquellos de especialistas en programación e ingenieros.

En este sentido, también son muy buscados los perfiles de especialistas en desarrollo e implementación de soluciones y plataformas para procesos de marketing y comunicaciones con conocimientos en Java con Spring Boot, .NET, Python, JavaScript; con frameworks como React o Vue.

También, dado el obvio contexto epidemiológico, hoy en día los perfiles médicos y de enfermeros se han convertido en unos de los más buscados del mercado a nivel global.

Por otro lado, también se han visto muchas ofertas para los profesionales del sector hotelería y turismo - en busca de que el sector vuelva a crecer -, cocineros , pasteleros y quienes puedan desarrollar el manejo de carga pesada.

Otro perfil que ha ganado protagonismo es el de expertos - ser bilingüe es requisito excluyente - en marketing digital con conocimientos muy desarrollados en Excel, destinados a las áreas de planning, reporting y TAAG, por ejemplo.

En este sentido, también han cobrado un rol especial aquellos profesionales que puedan desarrollarse en el marco del diseño digital: son muy demandados los perfiles de expertos en diseño de Experiencia de Usuario (UX Design) e Interfaz de Usuario (UI Design).

Lo que más se prefiere en el mundo laboral

Un estudio realizado por Linkedin, junto con Adobe y Civitas Learning, buscó analizar cómo influyeron las habilidades creativas y la alfabetización digital en los profesionales y en su trayectoria laboral, en la última década: concluyeron que el mercado laboral se ha transformado radicalmente.

Los datos aportados por la red social reafirmaron la importancia de las habilidades creativas en la trayectoria profesional y el aumento de su demanda: el número de trabajadores que poseen estas competencias creció un 78% en los últimos dos años, y los nuevos graduados en diversas funciones laborales obtuvieron salarios iniciales entre 3% y 16% más altos cuando incluyeron capacidades creativas en sus perfiles.

En un comunicado oficial, las compañías autoras del relevamiento dijeron: "En la actualidad los estudiantes cuestionan el valor de un título universitario, pero el análisis revela cifras que podrán motivar a los alumnos y a las mismas escuelas para que incluyan materias que desarrollen habilidades creativas, con el fin de mejorar los resultados de los estudiantes y su éxito profesional".

Pal Patrone, vocero de Linkedin, resaltó que "fortalecer habilidades de comunicación, liderazgo, motivación, flexibilidad, persuasión y trabajo en equipo es una de las mejores inversiones que puede incluir una carrera profesional, ya que nunca pasan de moda".

Según los resultados del estudio, las empresas que más se enfocan en contratar trabajadores con habilidades creativas son: aviación y aeronáutica, defensa y espacio, food & beverages, salud, ingeniería civil, construcción, recursos humanos, automotor, aprendizaje electrónico, desarrollo de dispositivos médicos y transporte.

Los requisitos más importantes

Muchos países han sumado a su listado de requisitos excluyentes el manejo avanzado del idioma del país de destino y en todas las ofertas laborales - a nivel global - se destaca el manejo de la lengua inglesa como un requisito necesario para poder trabajar.

En este sentido, es sumamente recomendable perfeccionar el manejo del inglés para poder sumarlo al currículum como una característica personal que sumará muchos puntos en el perfil del trabajador: es una buena idea hacer cursos, tomar clases individuales, o incluso mirar series o películas en inglés y sin subtítulos para pulir el oído.

Otra característica muy buscada por los empleadores es la empatía profesional: más allá de las cualidades profesionales, los detalles académicos y las expertise de los postulantes, las empresas del exterior priorizan a quienes parecen tener una apreciación por la cultura a la que llegan. Para las empresas, es importante que el candidato pueda desenvolverse con facilidad en un entorno que no conoce.