Cada vez falta menos para la nueva edición del Cyber Monday, uno de los eventos de comercio electrónico más importante del país. A continuación, tendrás todos los detalles sobre el evento que organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

"En CyberMonday vas a encontrar ofertas en electrodomésticos, vuelos, hoteles, ropa, decoración y mucho más. Van a ser 3 días de precios increíbles para que puedas renovar tu celular, sacar el ticket de avión que querías para tus vacaciones o comprar el Smart TV de 50 pulgadas que estabas buscando para tu living", dice el mensaje de bienvenida de la web oficial.

"Te esperamos en CyberMonday 2021 para que puedas conocer las más de 900 tiendas online que van a estar ofreciendo sus productos en cuotas sin interés, con promociones bancarias y también con retiro en sucursal física. Vas a estar a un solo click de super ofertas en Internet", añade el comunicado.

Además, si ingresas a www.cybermonday.com.ar y te suscribis antes del 31 de octubre, participás por una silla gamer.

¿Cuándo es el Cyber Monday?

Desde el lunes 1 de noviembre hasta el miércoles 3 se llevará a cabo el CyberMonday 2021 en la Argentina, que permitirá a los usuarios adquirir distintos productos a un menor precio del que suele comercializarse.

"Desde CACE estamos muy contentos de impulsar una nueva edición del CyberMonday con grandes novedades. Este año, el foco estará 100% puesto en la experiencia del usuario, para que puedan encontrar ofertas de forma fácil y rápida, ya sea desde su celular o computadora. Tenemos muchas expectativas para el próximo evento, donde empresas de todo el país tendrán la oportunidad de impulsar sus ventas y alcanzar nuevos usuarios”, sostuvo Lorena González, Directora de Campañas de Ventas de CACE.

