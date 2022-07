Este domingo, nació Azul, la segunda hija de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli. La hija del "10" fue quien anunció el nacimiento de la bebé en sus redes sociales, donde mostró una foto de la pequeña. La pareja se convirtió en padres por primera vez en 2019, con el nacimiento de Roma (3).

Tras una larga espera, finalmente este domingo por la tarde llegó al mundo Azul, la segunda hija de Dalma Maradana. La primogénita del astro del fútbol argentino no ocultó su alegría por la llegada a mundo de la beba y decidió compartir la noticia con sus seguidores en las redes.

"¡Qué felicidad hijita! ¡Bienvenida Azul a este mundo! ¡No entendés las ganas que teníamos de conocerte! Gracias por todos los lindos deseos", escribió su cuenta de Instagram la hermana de Gianinna Maradona.

Dalma Maradona anunció el nacimiento de Azul, su segunda hija en las redes sociales (Imagen Instagram).

A los pocos minutos del anuncio de la actriz, su madre, Claudia Villafañe, celebró la llegada de la nueva integrante de la familia en su cuenta personal de la red social de Meta, en donde agradeció por los mensajes felicitándola por ser abuela nuevamente.

Asimismo, previo al nacimiento de Azul, la empresaria había subido una foto donde contaba que estaba ansiosa por conocer a su segunda nieta. "Felicidad plena! Falta muy poquito para conocerte Azul de mi vida!", expresó Villafañe.

Por su parte, la propia Dalma había anunciado su segundo embarazo en febrero pasado cuando ya se había cumplido los tres meses de gestación. Fiel a su estilo, la hija del ídolo argentino hizo todo lo posible para no dejar que se conociera la noticia en ese momento.

“Lo que quiero confirmar es que estoy embarazada. ¡Por favor la cara de todos mis compañeros nadie sabía nada! Estoy embarazada. Me parecía que lo tenía que decir acá. ¡Abrácenme!”, dijo al aire en el programa radial de Metro “Un día perfecto”.

Y agregó: “Para mi era re importante esperar los tres meses y que no se filtre, gracias a todos los que me vieron, tipo en las ecografías, que no dijeron nada”.

Además, Dalma Maradona reconoció que con la llegada de Azul el matrimonio espera "cerrar la fábrica". "Soy mamá de nenas y está perfecto, acá se cierra la fábrica, con todo el amor. Será la última, con toda la felicidad del mundo. Fue re contra buscada, vino al toque”, sentenció.