El influencer Santi Maratea se hizo popularmente conocido por sus colectas solidarias durante la pandemia del Covid durante el 2020. Sucesivamente, el joven encabezó proyectos en los cuales se beneficiaba a sectores postergados o se le daba una ayuda a familia cuyos costos médicos eran inverosímiles.

Tras tanta exposición, el otrora comunicador empezó a tener una figura mediática relevante y su voz comenzó a tener un mayor peso específico. Este miércoles, Maratea apuntó abiertamente contra la familia de la vicepresidenta.

Por este motivo, recibió respuestas de todo tipo. Sin embargo, fue el tuit del periodista deportivo Diego Brancatelli, el que mayor impacto contra el muchacho tuvo. "¿Vieron que Santi Manotea no era neutral ni un angelito inocente desinteresado? ¿De qué vive el ganso este? ¿Labura?", se preguntó el comunicador a través de su cuenta de Twitter.

El polémico tuit de Diego Brancatelli.

El actual vicepresidente del Club Ituzaingó aclaró en Clarín: "Me molesta la hipocresía. El venderte como algo que no sos. Él (Maratea) dijo que no se metía en política, que únicamente lo movilizaba la 'solidaridad'. Bueno, hoy tomó postura. Mostró la hilacha", valoró.

En ese mismo sentido, puso en duda la "indiferencia" del referente en redes en cuestiones de posturas políticas. "Había algo atrás de esa supuesta inocencia. ¿Por qué no le pregunta a Vidal como compró un departamento de un millón de dólares? ¿Por qué no se pregunta cómo hizo Macri su fortuna?", cuestionó.

En ese tono aseveró: "Porque sería la misma lógica... Por la herencia de su padre. ¿Cómo obtuvo su padre las Empresas? Durante la dictadura. ¿Por qué no se pregunta él adónde fueron a parar los 4.5000 millones de dólares que el macrismo se fumó? ¿No se da cuenta qué por esa guita que se llevaron hoy estamos así y él está haciendo colectas?".