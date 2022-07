María Eugenia Ritó fue una de las vedettes más destacadas de los 90, trabajo con las más grandes figuras como Antonio Gasalla, Gerardo Sofovich y Carmen Barbieri y logró captar la atención muchas personas.

Además, fue tapa de la revista Playboy y participó en varias ediciones del Bailando. Sin embargo, su problema con las adicciones la alejo de los teatros y de la televisión hace algunos años.

Actualmente, la bailarina logró recuperarse, y ahora sueña con volver a trabajar en el espectáculo. Fue en declaraciones con el ciclo radial Detrás de escena que conduce Daniel Gómez Rinaldi donde contó detalles de su nueva vida.

“No solamente me estoy ocupando de mi salud, sino también de otras cuestiones mías, personales, trámites y demás. No es fácil vivir día a día, está complicadísimo”, reconoció la actriz, quien se separó hace ocho años del empresario Marcelo Salinas, pero aún tiene cosas por resolver con respecto a la situación legal y al reparto de bienes.

Tras ser consultada por su actual situación económica, la ex "Bailando por un Sueño" confesó: “Bajé mucho mi nivel de vida. A mí me ayuda mucho el Instagram y tenía una plata ahorrada. Sobreviviendo, así estoy”.

La vida personal de María Eugenia Ritó

En su cuenta persona de Instagram, la blonda comparte aspectos de su vida laboral y personal con sus seguidoras que la siguen desde hace ya varios años. A través de diversos posteos o historias realiza acciones publicitarias y canjes, con la ayuda de su mano derecha, Ever Zelaya, con quien comparte la vivienda.

Ritó junto a su amigo y ángel de la guarda Ever Zelaya.

Luego contó un poco más en profundidad sobre su relación con Zelaya: “Es mi angelito de la guarda. Es buena, sana y la amo. Nos conocimos por Instagram y me ayuda con las redes y me cuida. Me ayuda todos los días a estar bien, me anima y cuando uno está solo, a veces la vida es muy difícil. No es lo económico todo, es lo emocional y muchas otras cosas”.

Por otro lado, la artista confesó que tuvo dos ofertas laborales muy importantes. Por un lado, José María Muscari la había convocado para sumarse a la versión de "Sex: viví tu experiencia", mientras que Ángel de Brito la había invitado a sumarse como panelista de LAM, por la pantalla de América.

En ambos casos su respuesta fue negativa y la mediática explicó la razón: "Les dije que no a ambos porque todavía no me siento cómoda y quiero estar bien a nivel físico para reaparecer en el medio, ya sea en la tele como en el teatro".

María Eugenia Ritó posando para sus seguidores.

"Después de todos los quilombos que tuve y que todos conocen porque los viralicé yo misma, ahora estoy tranquila, bien y con ganas de volver con todo. Estoy re contenta y esperando mi momento. Sueño con volver a la actuación y me imagino en una gran obra, como una capocómica o en un gran espectáculo, como hacen Carmen Barbieri o Moria Casán. Creo que ya tengo ese peso para hacerlo", expresó.

La difícil vida de "La Ritó"

Durante una entrevista con Jorge Rial en "Intrusos", Ritó habló sobre su pasado. "Soy una persona de carne y hueso. Tuve problemas de tiroides y engordé algunos kilos. Durante muchos años estuve expuesta. Hago terapia hace 4 años. Tuve mis excesos, pero no soy adicta. Por primera vez consumí a los 32 años", confió la mediática.

Los conflictos entre María Eugenia Ritó y su ex pareja.

En esa misma lógica, expresó sobre su pasado como trabajadora sexual: “Yo alguna vez que tuve que hacer algo por dinero, lo hice. Son muy pocas las que se atreven a contar esto. Tuve sexo por dinero y por trabajo. Soy transparente y no quiero cargar con esta mochila”.

“Mi ex fue cliente mío. Si yo empiezo a hablar, él tiene mucho más para perder que yo”, aseveró, luego de comentar que su todavía marido tendría una nueva relación.