Adriana Togneri fue una de las niñas estrellas de la exitosa tira infantil-juvenil, "Cebollitas". A lo largo de sus más de 20 años de carrera, la mujer supo ganarse su reconocimiento dentro del ámbito actoral, no solo encarnando distintos papeles en el teatro nacional, sino también a partir de la producción, dirección y la docencia. La actriz abrió su corazón con Cronica.com.ar y nos contó que fue de su vida después de su paso por la pantalla chica.

Nació en Quilmes, provincia de Buenos Aires, y es la hija del medio de un matrimonio de clase media que se dedicó con mucho esfuerzo a seguir los sueños de todos sus hijos. Con solamente unos años, ya estaba decidido que su futuro estaba en la interpretación. "Yo creo que ya nací con esto. Siempre fui muy extrovertida", aseguró y recordó: "Desde chiquita mi maestra de jardín le decía a mi mamá: llévala a estudiar teatro".

Asimismo, explicó: "Porque en acto que había en el colegio, yo quería participar en todo. Quería estudiar actuación y le decía a mi mamá que me lleve, pero tenía 7 años y por lo general los talleres empezaban a partir de los nueve años".

Después de mucha insistencia, logro ingresar en la escuela de teatro del Centro Cultural de la ciudad de Quilmes. Luego de años de estudio, decidió empezar a probar en distintos castings. En un momento, en el diario local salió una convocatoria para ingresar a una agencia de talento y con el apoyo de su mamá, quien la acompañaba a todos lados, quedó en la institución donde siguió preparándose.

Al poco tiempo de su llegada, las autoridades del lugar la enviaron a hacer una prueba actoral para un programa infantil que para ese entonces estaban en boom. "Fue un proceso largo porque hice 10 castings. Mi mamá me decía "Adriana ya no van a llamar" y dos meses después llamaron. No lo podía creer", afirmó la actriz.

En "Cebollitas" interpreto a Carmen "Carmencita" González, una de las nenas que formaban parte del grupo de amigos deportivos y era hermana de Miguel "Coqui". "Mi personaje tenía mucho que ver con Adriana. O sea, era una chica de barrio, de buen corazón, compañera y humilde. Eso creo que me representaba mucho en ese momento. Nosotros éramos una familia de clase media, normal, y haber entrado fue un cambio para todos", sostuvo Togneri.

En cuanto al tabú de los niños actores y la polémica que se generó por este tipo de programas y trabajos, Adriana comentó "Para mí fue una experiencia hermosa y grata. De hecho, tengo los mejores recuerdos tanto con mis compañeros como con los actores más grandes, como con la gente que estaba detrás de escena". Además, indico que recientemente estuvo hablando con su madre del tema y ella manifestó que los recuerdos del programa eran muy lindos. También añadió que "Era un gran grupo de amigos". Con dicho elenco realizó temporada en el Teatro Opera y una gran gira nacional.

Al terminar su paso por el programa de Telefe, interpretó a Carolina en el unitario policial “Fiscales”, emitido por el mismo canal. Allí, debió que mostrar sus dones actorales más profundos, ya que era una historia dramática. Además, tuvo el privilegio de compartir escena con actores de la talla de Darío Grandinetti, Jorge Marrale y Selva Alemán entre otros. "Fue una experiencia muy linda, pero muy diferente a lo que había hecho en Cebollitas", confesó la actriz.

Actualmente, siguen en vigencia muchos de los clubs de fans de Carmencita.

Al pasar los años, su carrera en la pantalla chica entro en crisis debido a sus otras obligaciones. Si bien su familia continuó apoyando su pasión por la interpretación, también existía la necesidad de terminar el colegio. Además, las presentaciones a los castings se fueron transformando en un problema debido a la distancia y al tiempo.

Togneri aseguró que en ese momento sintió frustración porque no conseguía trabajo, pero gracias a que su mamá paro la situación, ella pudo empezar a ver los hechos con otra mirada. "Mi mamá es una genia, se aguantó todo. Pasaba horas y horas esperándome", asevero la actriz y explicó "Hoy entiendo que la frustración es parte de la profesión porque uno aprende"

Cuando finalizo los estudios, intento alejarse de la actuación y se anotó para estudiar derecho y administración hotelera, sin embargo, llego a la conclusión que eso no era lo que quería. Luego de pasar por esta etapa de discernimiento, la joven entró al conservatorio a estudiar bellas artes. En ese momento descubrió que la profesión estaba más allá del teatro y la televisión, entonces experimentó en la dirección y producción de proyectos artísticos.

Adriana Togneri se recibió como profesora y se desarrolló en el teatro under.

A raíz de su profesionalización como docente de teatro, desde hace tres años es profesora en la agencia y productora internacional con base en Costa Rica y México, Casting Studio. Dentro de la compañía brinda talleres de actuación a alumnos de Grecia, El Salvador, Honduras, Chile, México y Costa Rica. "

En un momento me dije entonces algo de mí está quedando en estas personas y eso va a quedar para siempre" comentó la actriz y afirmó "Me apasiona enseñar y verlos crecer felices".

Haciendo un repaso por su vida, Togneri aseguró "Estoy orgulloso de esa pequeña Adriana porque nunca bajó los brazos y porque siempre tuvo un objetivo muy claro que era ser feliz haciendo lo que le gustaba y lo que le gustaba era esto que hicimos durante toda la vida, que estamos haciendo que es actuar y enseña la actuación".

Hoy Adriana se dedica plenamente a enseñar.

