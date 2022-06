No cabe duda que "Cebollitas" fue una de las tiras juveniles más legendarias de la televisión argentina. El programa de 1997 le abrió la puerta a un montón de jóvenes que tenían el sueño de actuar en la pantalla chica durante el auge de los proyectos infantiles. Uno de los personajes más destacados de la novela fue "Hipólito", el chico genio del grupo y que estaba interpretado por Leonardo Centeno. Luego de su paso por la tira de Telefe, el chico no dejo de lado sus planes artísticos.

La carrera del hombre se inició a muy temprana edad en la serie "Los chicos vienen cantando", una producción del viejo Canal 9 de Romay. También fue miembro del elenco recurrente de "Mi familia es un dibujo", "Chiquititas", "Rebelde Way", entre otras. Gracias a estas participaciones, se encontró con otra vocación que lo hacía muy feliz.

Hipólito es uno de los personajes más recordados de la tira infantil.

Con solo 11 años comenzó a escribir poemas y cuentos. Al poco tiempo, le dio vida a sus canciones, A raíz de esto, formo una banda con amigos. Años después, creo su propia productora musical, allí se desarrolló como guionista y director. Todo esto le dio la oportunidad para componer para distintas compañías conocidas como Yair Dori, Tv Pública y Disney Channel Europa.

En esos años, también se lanzó como solista y ha cosechado el cariño de los fans. Luego de muchos años cantando en pequeños bares y teatros del país, decidió probar suerte en el programa éxito a nivel mundial, La Voz Argentina, que recientemente comenzó una nueva temporada con Marley y un gran jurado, conformado por Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner.

Empecé con la actuación de una forma bastante casual, mis viejos me terminan mandando a estudiar teatro porque necesitaba canalizar mi sensibilidad, por un lado, hay toda una historia ahí porque somatizaba, me enfermaba, fuimos a un psicólogo. A raíz de eso, audición para un musical, y ahí descubrí que podía cantar. Para mí eso fue como descubrir un tesoro". El pasado domingo a la noche, las puertas de los estudios se abrieron para el ex cebollitas que fue en compañía de sus amigos . Segundos antes de que empiece a cantar, el conductor del programa se dio cuenta de que era Hipólito de Cebollita. El cantante dijo "

Para sorprender al jurado, preparó la canción " Tears in Heaven" de Eric Clapton. Si bien mostró todo su talento en el minuto de melodía, no logró convencer a los miembros del programa. Al finalizar, Montaner le explicó "Siento que el estilo en el que cantaste la canción, no es un estilo que te pertenezca, yo estoy buscando a alguien, cante diferente, totalmente distinto, sin adoptar personalidades de acuerdo a la canción que esté cantando".

Al bajar del escenario, el hombre comentó: “Es una etapa más en esto que es el camino del arte, así que perfecto”. Ahora, el ex cebollitas quedo a la espera del segmento “El regreso”, que es conducido por Rocío Igarzabal. Marley, por su parte, cerró el paso del cantante diciendo: “¡No puedo creer lo que crecieron los Cebollitas! ¡Son gigantes!”.

Cabe destacar que Leonardo Centeno continúa actuando en la obra de teatro "Los niños cantores" que se presenta en el Microteatro de Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, el joven se muestra muy feliz en redes con su pequeña hija, que es su gran motor.

