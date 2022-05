No cabe duda que Agustina Cherri es una de las actrices argentina más queridas por la audiencia televisiva, ya que formó parte de decenas de tiras éxito y tiene una larga e indiscutible trayectoria en los medios. Este sábado visitó a Andy Kusnetzoff y hablo de todo, sin embargo, lo que más llamó la atención de los espectadores es la bizarra experiencia que vivió la intérprete con uno de sus fans.

Siendo apenas una nena, debutó el ciclo de Flavia Palmiero, "La ola está de fiesta". Un tiempo después llegó su primera actuación en la novela "Grande Pa". Su salto a la fama fue cuando tenía doce años, en 1995, cuando interpretó a Mili en "Chiquititas", luego de este paso su carrera no dejo nunca de despegar. Sus distintas presentaciones marcaron más de una generación de adolescentes que esperaban todas las tardes las tiras juveniles de Cris Morena.

.

Ya de adulta, continuó actuando en las ficciones más conocidas y premiadas de Argentina como Hombres de honor, Todos contra Juan, Mis amigos de siempre, entre otras. Su última participación fue en la novela de Canal 13, La 1-5/18, allí encarnó a Lola Vidal. Recientemente, fue premiada con el Martin Fierro a "Mejor actriz protagónica".

Debido a su larga trayectoria como interprete, ha sabido ganarse el cariño de cientos de espectadores. A pesar de los años, muchos fans de Chiquititas y otras tiras infantiles-juveniles le siguen mostrando su apoyo y amor. Como sucede algunas veces, hay personas que confunden el rol de un amigo con el de un televidente.

Agustina Cherri está presente en los medios desde 1984.

Este sábado se presentó en el programa de Andy Kusnetzoff, PH. Podemos hablar, para hablar de la vida y de sus planes a futuro. Como cada fin de semana el conductor ex CQC, le hizo muchas preguntas a los invitados y sacó a la luz algunas perlitas desconocidas. En esta oportunidad, el líder del ciclo invitó a "Que pasen al punto de encuentro aquellos que hayan vivido una situación sorprendente y bizarra con un fan".

Ante la consigna, la periodista de Telefe Noticias, Cristina Pérez; el conductor del programa de Crónica, el "Run Run del espectáculo", Lío Pecoraro; el cantante urbano Rusherking y la actriz, pasaron al frente a contar sus experiencias con fanáticos.

.

La ronda de anécdotas la comenzó Cherri, quien confesó, por primera vez, que en un momento sintió miedo por un extraño regalo que le hizo un seguidor. "Un fan me escribía todos los días cosas en una agenda y a fin de año me lo dejaba en la puerta del estudio donde grababa" explicó la mujer y continuó: “Tenía las uñas largas y además del cuaderno con anotaciones me dejó un collar hecho con sus uñas”.

Si bien destacó que el fan siempre fue muy educado y respetuoso, al encontrarse con el peculiar obsequio sintió miedo. Ahora, al pasar los años, pudo catalogarlo como algo completamente bizarro. Además, también compartió que hay una persona que se tatuó su cara, pero que no quedo bien pintada. "Horrible el tatuaje", aseguró la actriz.