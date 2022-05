Victoria Tórtora es una de esas actrices que marcó una generación de espectadores al interpretar distintos papeles en tiras infantiles-juveniles que fueron un éxito total por la década del 90. A pesar de que se destacó desde el primer momento y tuvo mucho trabajo relacionado con la profesión, hoy la mujer confiesa que su etapa en la televisión fue más compleja de lo que parece.

Siempre se sintió atraída por el arte en todas sus formas y la cultura. Desde muy chica comenzó a estudiar teatro en la escuela del prestigioso actor, maestro, autor, director y compositor, Hugo Midón. Fue allí donde tuvo su primera oportunidad laboral en el medio. "Un día, al finalizar una clase, nos contaron que en canal 13 estaban buscando chicos y chicas para formar parte de un programa nuevo de TV", comentó Victoria en una entrevista exclusiva para Crónica.com.ar

.

Con a penas 13 años y con miles de sueños por cumplir, decidió presentarse al casting. La adolescente tenía mucho talento y lo demostró desde el momento cero. Luego de varias presentaciones, logró pasar todas las etapas y quedó dentro de la final de la convocatoria, a la cual habían asistido miles de chicos de todo el país. Finalmente, se le informó que seria parte del elenco principal y estable de Amigovios. Allí interpretó a Katy.

La serie argentina de género infantil- juvenil fue emitida por Canal 13 durante 1995. Fue protagonizada por Diana Lamas y Fabián Mazzei, además estaban acompañados de un numeroso elenco. La tira contaba la historia de un colegio que abre una colonia de vacaciones llamada "Big-Bang". Allí todos los compañeros viven numerosas aventuras, junto con chicos nuevos que, luego de que termina la colonia, deciden entrar en el colegio con ellos.

Victoria fue parte del elenco estable de Amigovios, le dio vida a Katy.

En un primer momento, Victoria se alegró de su logro y comenzó a disfrutar de la oportunidad única que se le había presentado, pero las circunstancias fueron cambiando poco a poco. "Todo era nuevo, el lugar, la gente, la actividad, pero a lo largo de ese año, trabajar en amigovios pasó a ser una responsabilidad, porque no olvidemos que pese a las diferencias, trabajar en televisión es trabajar", explicó Totora. Además, aseguró que la experiencia dejo de ser fascinante y tomó una forma más compleja.

La mujer reconoce que si bien fue una etapa importante en su vida, hoy en día y después de casi 30 del estreno de la tira, no le vienen a la cabeza anécdotas divertidas de ese momento. "La cuestión de la fama, que se impone en el imaginario colectivo como un bien deseable, no es necesariamente algo simple para la cabeza de nadie, mucho menos de una adolescente", opinó la ex actriz. También sostuvo "Éramos niños y niñas que, supongo, crecimos de golpe".

.

Luego de su paso por Amigovios, participó en los dos años de la tira "Mi familia es un dibujo". Allí encarnó a Luli y compartió escenas con los protagonistas juveniles que fueron Facundo Espinosa, Marcela Kloosterboer y Andrés Ispani. Un año más tarde, fue parte de la conocida novela de Cris Morena, "Verano del 98" . En ese entonces interpretó a Luisa. En una vieja entrevista, Victoria aseguró que al terminar su contrato con Canal 13, experimentó una fuerte sensación de fracaso.

.

Después de su paso por la televisión argentina, también actuó en algunos proyectos internacionales que fueron producidos por Telemundo como "Frijolito" y "Los Pérez México". También continuó con pequeñas apariciones en tiras nacionales como "Los Simuladores".

.

.

A los 19 años su vida cambio nuevamente, ya que recibió la noticia de que seria madre. A pesar del pánico, no quiso abortar, y tomo la decisión de ser mama joven y soltera. En un posteo en Instagram reconoció que esta posición tuvo sus costos. "La condena social ataca a quien se corre de la norma: condena el aborto, pero también condena la maternidad en condiciones no ideales", expresó Totora.

.

Unos años después de su maternidad, decidió seguir en la actuación. Fue parte de la novela juvenil "Nini", protagonizada por Florencia Bertotti y Federico Amador. Su papel era conocido como Carla, una estudiante de arquitectura que en el medio se cruza con el romance.

.

Su última aparición en la televisión fue en 2013 en la comedia "Sos mi hombre". Desde ese momento decidió alejarse completamente del medio y dedicarse por completo a la crianza y acompañamiento de su hija, que tiene gustos afines a su madre y que también estudió teatro desde chica, sin embargo, nunca tuvo el deseo de trabajar de actriz.

.

Actualmente, le dio otra oportunidad a su vida y comenzó a estudiar Filosofía en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además, trabaja en una editorial y disfruta de la vida en familia. A pesar de que pasaron muchos años, miles de personas la siguen reconociendo en la calle.

.