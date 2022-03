Los años 90 fueron un momento único para la televisión argentina, y vieron nacer a muchas estrellas. De la mano de Cris Morena, comenzaron sus carreras decenas de jóvenes artistas, algunos que hasta el día de hoy triunfan en el mundo del espectáculo, como lo hace Pamela Rodríguez.

Nacida en Uruguay y amada en Argentina, la actriz y cantante comenzó junto a Romina Yan y los chicos de "Jugate Conmigo" en la pantalla de Telefe. Al programa infantil le siguieron muchos más, el más recordado siendo "Gasoleros", donde interpretó a Sandra, hasta que un día decidió alejarse de la actuación. ¿Qué es de la vida de Pamela Rodríguez?

Una década de TV: de "Jugate conmigo" a Sandra de "Gasoleros"

Mientras muchos ubican el inicio de su carrera con su primera aparición en "Jugate conmigo" a principios de los 90, lo cierto es que Pamela actuaba desde los siete años. "Yo ya cantaba frente al espejo, bailaba y actuaba obras de teatro que escribía", recordó la actriz para Infobae sobre su temprana infancia. A los shows sin audiencia le siguieron pequeñas publicidades y algunos programas en Canal 7, hasta que recibió el llamado de Cris Morena.

Del gran éxito de "Jugate conmigo", Pamela saltó junto al resto del elenco a la novela "Quereme", en el mismo canal, donde comenzó a desilusionarse con el sueño de ser estrella de TV: "Yo estaba de novia, quería vivir el barrio, mis amigas, y renuncié, dije que no quería trabajar más. Estaba harta de la exposición y me bajé. Estar ahí lo viví como una fantasía hecha realidad, después me di cuenta de que la vida no era eso".

Pamela Rodríguez llegó al estrellato de la mano de Cris Morena, con su paso por "Jugate conmigo".

Después de llenar roles en ficciones como "Mi familia es un dibujo" y "Amigovios", su pasión por el arte se revitalizó con la oferta de Polka para protagonizar "Gasoleros", donde brilló en el rol de la chica "rollinga" Sandra. A sus ojos, fue este el proyecto que marcó su carrera: "Me mostraba como actriz y como cantante, me dejaban fluir y ser yo, podía trabajar a mi manera el personaje, que era una chica rockera, fue como el primer personaje Rolling de la tele", expresó a Infobae.

Luego de un efímero noviazgo con Mariano Martínez y roles en programas como "El precio del poder", "Mi familia es un Dibujo" y "Los buscas de siempre", Pamela comenzó a distanciarse de la televisión. Poco a poco, una puerta al mundo de la música se abría para la joven actriz, una posibilidad de perseguir una pasión que fermentaba con su propia banda de música desde los 17 años. Y cuando la oportunidad llegó, Pamela no tuvo dudas.

Discos en Nueva York y giras con Pappo

La actriz saltó al mundo de la música, donde continúa brillando hasta el día de hoy.

Gracias a su paso por "Gasoleros" Pamela logró viajar a Nueva York para grabar su primer disco, "Desencuentros", bajo la producción de Daniel Grinbank. El segundo, "Me quedo en Buenos Aires", lo grabó ya de regreso en Argentina, donde se le presentó una oportunidad única: ser corista en la banda del Pappo.

"Fue muy buena experiencia, fue una época en la que él no consumía, y cada músico, plomo o musicalizador que íbamos de gira si alguno tomaba cerveza era despedido, había cuidado y una anécdota es que cuando subí al colectivo él me presentó y dijo 'Pamela viene a la gira, cuidémosla'. Con él conectaba a través de la música. Le gustaba como tocaba y me decía que le hacía acordar a Celeste Carballo", recordó de la experiencia.

Luego de una estadía de tres años en España, la artista regresó al país para continuar su carrera musical, esta vez con un nuevo norte: la educación. Con su propia escuela de música y lejos de la fama, Pamela continúa tocando: "Encontré en este ámbito mi cable a tierra. Sobre todo esto de dar clases y estar tan conectada a los niños después de estar tantos años expuesta por la televisión. Me conectó con la parte más pura. Todas las familias me hacen sentir parte", relató a Radio Mitre.

Si bien se encuentra cómoda en su rol de mentora, tampoco se mantiene lejos de los escenarios: junto a la banda Caras Extrañas recorre el país, tocando en festivales y conciertos. Además, le pone su voz a las versiones bossa de Spotify de los Rolling Stones: "Es muy bizarro, hay muchos temas con mi voz y nadie lo sabe".

El presente de Pamela Rodríguez

La música y actriz se encuentra de gira con su banda, Caras Extrañas. (Instagram: @pamelarodriguez.yosoy)

Hoy en día, a 30 años de sus inicios en la televisión argentina, Pamela recuerda con cariño su paso por el medio televisivo: "De aquel momento tengo los mejores recuerdos. La gente me saluda en la calle. Fue parte de mi vida y es algo que voy a llevar siempre conmigo".

Tampoco descarta la posibilidad de volver a ponerse frente a las cámaras: "Me gustaría estar en una ficción en la que haya algo copado para decir y que valga la pena que lo diga yo", confesó a La Nación. En lo personal, la artista se encuentra soltera y sin hijos, avocada completamente a su música, como lo hizo desde el día uno.