Suele decirse que cada uno atraviesa el dolor personal de la mejor manera y de diversas formas y en el caso de Micaela Naibryf será de una manera especial, es que la hermana de Ilan Naibryf (fallecido en el derrumbe de un edificio en la ciudad de Miami), decidió correr la maratón de Nueva York junto al rescatista israelí que halló su cuerpo.

Lo cierto, es que en forma de homenaje, la joven de 26 años participará de la competición junto al teniente coronel Amnón Leibowitz, quien encontró los restos del joven de 21 años y de su novia, quienes estaban en el piso 8 del edificio Champlain Towers cuando éste se derrumbó.

Cabe destacar, que la 50º edición de la aratón de Nueva York (se lleva a cabo este 7 de noviembre y cuenta con la participación de más de 30 mil corredores de todo el mundo) tendrá un significado muy especial y emotivo para mucas personas.

Dos de los participantes de la aratón estarán unidos por la tragedia del derrumbe del Champlain Towers South Condo (ocurrido el 24 de junio pasado) y llevarán en sus corazones la fuerza suficiente para rendirle un profundo y sentido homenaje a la memoria de Ilan.

Ilian Naibryf: dedicatoria especial

Micaela le rendirá tributo participando de la competencia y lo hará con un detalle muy especial: usará los cordones de un par de zapatillas que le regaló Ilan y los ajustará con una pequeña placa metálica que le obsequió su novio, en la que puede leerse: "Mica: Lo que no te mata, te fortalece - maratón de la ciudad de Nueva York - 11/07/21)".

Mientras ella correrá en memoria de su hermano, Amnón también lo hará por Ilan, y en nombre de todos los socorristas del mundo. Este domingo, Micaela vestirá una remera con su nombre, diseñada especialmente por la única hija del soldado israelí que tiene su misma edad, quien las confeccionó para que ambos luzcan el mismo modelo.

Ilian Naibryf y su novia vivían e el piso octavo del edificio (Instagram).

Desde que la tragedia golpeó a la familia Naibryf, la hermana mayor de Ilan entabló una relación muy cercana con Amnón, que viajó especialmente a Miami para el operativo de rescate y fue quien encontró el cuerpo de Ilan, 13 días después del derrumbe, que se produjo a la 1:25 de la madrugada en Surfside.

“A veces estoy corriendo, veo caer una hoja y pienso, ‘el edificio se cayó...’. Y vuelvo al punto en el tiempo en el que pienso, ‘¿cómo se sintió mi hermano esos cinco segundos, cuando se estaba cayendo el edificio?’. Y sé que no es saludable, pero puedo hablar de esto con Amnon y decirle, ‘no estoy teniendo un gran día’... Lo entiende y creo que lo relaciona todo con la carrera porque me dice, ‘no eres cobarde; eres fuerte’. Entonces, definitivamente, me da esa fuerza “, dijo Micaela en una entrevista con CBS, en la que el rescatista israelí contó que ya la siente como parte de su familia.

Micaela Naibryf: relación con el rescatista

A pesar del drama, la hermana de Ilan destacó la conexión instantánea que tuvo con el rescatista y que nunca dejó de recordar su sonrisa. “Creo que simplemente hicimos clic. Estábamos hablando el mismo idioma. Ambos somos ingenieros. Ambos somos, creo, muy lógicos. Así fue como empezamos a unirnos”, expresó en declaraciones a CBS.

Cabe destacar, que Amnón Leibowitz se desempeña como teniente coronel del Comando del Frente Interior de Israel, y durante más de dos décadas colaboró en misiones de rescate en todo el mundo. Sin embargo, en la entrevista dijo que esta ocasión fue la excepción a la regla, ya que fue la primera vez en su carrera que habló con los familiares de los desaparecidos. “Tratamos de hacer un muro entre el rescatador y las familias, porque no puedes concentrarte en tu trabajo cuando tienes algo emocional. Pero Mica es diferente. Es como de mi familia”, afirmó.

Amnón Leibowitz es el rescatista que encontró el cuerpo de Ilian Naibryf (Twitter).

Con solo un abrazo, Micaela intuyó que no volvería a ver a su hermano con vida y el rescatista la rodeó con sus brazos, pero no le dijo que había hallado su cuerpo y al rato, las autoridades la llamaron para comunicarle la triste noticia. “Por ese abrazo, supe que lo habían encontrado. No tenía pruebas. Pero lo supe. Y luego, un par de horas más tarde, recibimos la llamada“, recordó.

Hoy, la hermana de Ilan y el rescatista tienen un objetivo en común para el que entrenaron muy duro: ella en Chicago, donde vive, y él en Israel. Sin embargo, la distancia no les impidió prepararse juntos y compartir sus estadísticas personales, para poder mejorar sus rendimientos y llegar en el menor tiempo posible, pero con única meta: un profundo y sentido homenaje para Ilan Naibryf.