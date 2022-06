Esta semana, un desconcertante video pornográfico dejó a los vecinos de Hurlingham consternados. Se dio a conocer en las redes sociales que, bajo circunstancias poco claras, una pareja entró al cementerio de la localidad para filmar un video "hot", en el cual se los puede ver profanando algunas de las tumbas.

Cristian Aljnati, uno de los familiares que reclaman por el video porno que se filmó en el cementerio de Hurlingham, inició un proceso judicial en contra de los jóvenes actores y señaló a los cuidadores del cementerio como cómplices del montaje que interrumpió el descanso de Dieguito Aljnati, su hijo fallecido a los 13 años.

"Vi la primera parte, no lo pude terminar, no tengo ese fetiche, me dio repulsión", contó Cristian, parado en el cementerio donde descansa su hijo, por la pantalla de Telenoche. "Que estén tocando la tumba del nene fue remover todo lo que había pasado nuevamente". Diego Aljnati fue asesinado tras ser embestido por un móvil policial a la salida de un boliche de Parque Leloir en 2015.

Como todo el mundo, el padre se enteró de la profanación de la tumba de su hijo cuando el video llegó a las redes sociales. Al principio del video, Cristian reconoció la tumba de su hijo, rodeada de fotos, muñecos y flores, algunas de las cuales movieron los actores como parte de su lujurioso montaje.

Profanaron la tumba de su hijo filmando un video porno.

En las imágenes se ve cómo el hombre, que no fue identificado, manipula un santuario que una persona dejó en una de las tumbas. El hombre agarra flores, rosarios y estampitas, los muestra a cámara y luego los deja en el mismo lugar. Luego de hacer un paneo general para volver a demostrar que estaban grabando en un cementerio, agarra un ramo de flores de una tumba y lo tira a un cesto de basura.

Indignado, el padre se dirigió a la Municipalidad de Hurlingham para intentar hacer su reclamo: "Tuve que ir a hacer la denuncia correspondiente, fui a la municipalidad a pedir que me den explicaciones. Ellos tenían parte en los hechos porque como van a filmar un video pornográfico, acá, a la tarde", se preguntó Cristian. Sin embargo, sus reclamos fueron ignorados por las autoridades: "Básicamente, no me dieron bolilla, lo que hicieron fue descartarme".

Habló la actriz porno que se grabó en el Cementerio de Hurlingham

Este no es el primer reclamo que el vecino intenta colocar con respecto al cementerio: a principios de 2021, contó Cristian, también habían robado artefactos en varias tumbas del parque público. Según su testimonio, los responsables del video pornográfico también se hicieron con algunos bienes posados sobre las tumbas después de grabar su video. "Parece que esto es tierra de nadie", dijo, y señaló al encargado del cementerio, al que calificó como cómplice.

Frente a estas acusaciones, que el padre comenzó a compartir en las redes sociales, la protagonista del video porno se puso en contacto para defender su integridad. Niquui Salazar, quien es actriz erótica y vende contenido en OnlyFans y otras plataformas para adultos, le escribió a Cristian por Instagram asegurándole que ella no se robó nada y le recomendó que reclame en la Municipalidad.

La actriz porno se contactó con el denunciante cuando estalló la polémica.

"La verdad que me da muchísima bronca, indignación, la verdad no respetan nada, no puede ser esto que hacen, que ni siguiera puedan descansar en paz", declaró frustrada la tía de Diego Aljnati en diálogo con Telenoche. "Uno tiene que pasar por el dolor de verlos acá y encima que vengan y hagan estas cosas es de no creer".

Aljnati ya hizo la denuncia en la UFI Nº2 de Morón presentando las pruebas contra los que hicieron el video y los cuidadores del cementerio. El hombre no fue el único en manifestar su descontento, de hecho, los vecinos piden explicaciones y sanciones a quien corresponda.