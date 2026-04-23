Avanzan las obras en el Cementerio Municipal: qué trabajos se hicieron

El Municipio de Quilmes presentó este miércoles los trabajos de renovación y puesta en valor realizados en el Cementerio Municipal de Ezpeleta. La actividad fue encabezada por la intendenta interina Eva Mieri, quien recorrió el predio junto a funcionarios y trabajadores.

Durante la visita, la jefa comunal destacó la importancia de las obras para la comunidad: "Hacía muchos años que no se ponía el cementerio en estas condiciones. Es necesario y respetuoso con la memoria de las familias poner en valor este espacio. Era una deuda que teníamos como Municipio", señaló, remarcando la necesidad de que los vecinos se apropien del lugar.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, subrayó que la intervención forma parte de una política pública impulsada por la actual diputada provincial Mayra Mendoza, orientada a recuperar espacios significativos para la comunidad. "Nos propusimos poner en valor este espacio sagrado para los vecinos y vecinas de Quilmes, y hoy podemos ver los resultados de ese trabajo", expresó.

Las tareas incluyeron la renovación integral del acceso principal, con pintura en todos los ingresos y la modernización de las tres porterías, donde se instalaron nuevas barreras vehiculares. También se realizaron mejoras en los baños públicos ubicados en los accesos de La Guarda y Pringles, y de La Guarda y Monroe.

Además, la obra contempló la refacción de la cruz mayor y de las nicheras municipales, la colocación de señalética en todo el predio y la instalación de 32 cámaras de seguridad. A esto se sumó la incorporación de 35 tachos dobles de hierro, la restauración de monumentos históricos y trabajos de parquización en distintas secciones, donde se plantaron más de 50 árboles.

Finalmente, se puso en valor el edificio central, el hall de ingreso y el área administrativa, en el marco de una intervención integral que busca mejorar las condiciones del lugar y preservar su valor simbólico para la comunidad.