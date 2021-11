Este lunes, como todos los 1 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Veganismo. No es una fecha que se suela celebrar sino que se lo utiliza como medio de protesta por el maltrato animal por quienes bogan por esta cultura.

Día Mundial del Veganismo: protestas en Argentina

Miles de personas se congregaron en distintos países para manifestarse. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la mayor convocatoria estuvo entre quienes arrancaron en Plaza de Mayo y marcharon hacia el Congreso y el Obelisco, aunque también eligieron otros puntos concurridos como el Shopping Abasto.

La principal marcha estuvo coordinada por las agrupaciones Nuevo Paradigma, Cubo de la Verdad La Plata, Cubo de la Verdad San Justo, Proyecto Timón Verde, Liberación Animal, La Rebeldía, Antiespecistas zona sur, y Verdad Animal.

¿Qué es lo que piden los veganos?

"No hay planeta B", "El grano que alimenta al ganado podría terminar con el hambre del mundo", "Que la nobleza de tu corazón supere la gula de tu paladar", "Comer a otros nos prende fuego", "Respetemos el valor moral de los demás animales", fueron algunos de los carteles que se pudieron ver en las protestas.

“El objetivo es visibilizar el grado de cosificación, sometimiento y explotación que siguen padeciendo los animales no humanos, no solo como objeto de consumo, sino también como objetos de experimentación y entretenimiento. No solo estamos destruyendo a los animales, sino también el planeta. No hay necesidad de masacrar animales, porque las naturaleza nos proporciona todo”, señaló Patricia Ceve, integrante de la agrupación Nuevo Paradigma a Télam.

Según los últimos estudios, se estima que el 12% de la población argentina es vegana o vegetariana. Esto equivale a más de cinco millones de personas.

¿Hay veganismo en Europa?

La lucha por la defensa de los derechos de los animales no es exclusiva de Latinoamérica. En una encuesta realizada por la consultora Lantern, autora del informe The Green Revolution, en España, Francia, el Reino Unido y Alemania, se determinó que el porcentaje de personas veggies ha crecido exponencialmente en los últimos años, alrededor de un 60% por sobre los datos del 2019.

.

Tan solo en España, la cifra es algo mayor al 13%, lo que implica alrededor de 5,1 millones de personas, monto similar al argentino. Entre ellos se incluyen quienes practican el veganismo, vegetarianismo y la flexivegana (implica que su alimentación de base es la vegetariana, pero que come carne o pescado de forma ocasional).