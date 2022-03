El Día de San Patricio es una festividad irlandesa que conoce en Latinoamérica a través de referencias del mundo del cine y la televisión, la literatura, y las noticias de las escenas posteriores a los festejos que se replican en todo el mundo. Sin embargo, pese a la popularidad que cobró esta fiesta en Argentina con el apoyo y la participación de la Embajada de Irlanda en Buenos Aires, Rosario, y otras asociaciones de irlandeses y descendientes, todavía existe un gran desconocimiento sobre la misma.

La "cerveza verde" es un clásico exclusivo de esta festividad irlandesa.

¿Quién fue San Patricio?

Dublín, la capital de Irlanda, se tiñe de verde cada 17 de marzo para homenajear a San Patricio, un misionero y predicador nativo quien durante los siglos IV y V se encargó de introducir el catolicismo a ese país. Es decir, que esta fecha, tiene un origen religioso muy importante, que al día de hoy el Gobierno de Irlanda sostiene, más allá de las reinterpretaciones y adaptaciones culturales que adquirió.

¿Por qué se celebra San Patricio el 17 de marzo?

El 17 de marzo coincide con la muerte del patrono de Irlanda, San Patricio, que aconteció en el año 461. Asimismo, en esta jornada se conmemora la fundación de la República de Irlanda.

¿Por qué en la fiesta de San Patricio todo es verde?

Lo que cuenta la tradición es que San Patricio no solo vestía de verde para transmitir el credo religioso, sino que además, solía utilizar un trébol verde para explicar la Santísima Trinidad de un modo más sencillo a sus fieles. De todos modos, tradicionalmente en sus orígenes, se conmemoraba el fallecimiento del misionero con el color azul.

La fiesta de San Patricio es en conmemoración por la muerte de San Patricio de Irlanda, patrón de toda la isla ubicada al noroeste de la Europa continental.

¿Desde cuándo se conmemora la festividad de San Patricio?

El primer registro de una fiesta en honor a San Patricio es de un 17 de marzo de 1931, fecha en la que se realizó un gran desfile en Dublin, en el Estado Libre de Irlanda. No obstante, otra versión indica que la tradición fue introducida oficialmente por el gobierno irlandés en 1903 gracias a la sanción de la Ley del Bank Holiday. Según esta última, este jueves 17 de marzo de 2022 sería la 119° edición del Día de San Patricio.

La tradición Irlandesa en Argentina

No fue hasta los años noventa que la fiesta irlandesa por San Patricio cruzó las fronteras y se celebró en varias ciudades de todo el mundo, y Argentina no se quedó afuera por varios motivos: los descendientes de irlandeses en el país ascienden a 150.000, pero aproximadamente 2 millones de argentinos afirman tener lazos sanguíneos con irlandeses. Además, en Argentina se encontraría la quinta comunidad irlandesa más grande del mundo y la más grande en una región que no habla inglés, según el sitio web especializado en genealogía Geni.

Irlanda fue uno de los países que expresó abiertamente su apoyo a la Argentina durante la guerra de Malvinas en 1982, lo que exaltaría aún más el sentimiento de los “pueblos hermanos”. Desde 2009, la Embajada de Irlanda y otras asociaciones participan de los festejos por San Patricio en distintas ciudades del país, como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, entre otras.

¿Dónde celebrar el día de San Patricio en Argentina este 2022?

Sláinte Bar en Palermo

Sláinte es un bar irlandés que presume la fabricación de 16 tipos de cervezas artesanales, además de platos y música “100 por ciento de Dublín”.

“Un pedacito de Irlanda en Buenos Aires”, es el lema de este bar situado en Fitz Roy 1747, en el barrio porteño de Palermo, que empezó con los festejos por San Patricio de forma temprana con el comienzo de la semana, y ofrece descuentos y promociones especiales para grupos de amigos.

The Kilkenny bar, en Retiro

Otro de los lugares imperdibles para disfrutar de San Patricio es el histórico pub irlandés The Kilkenny, el cual reabrió sus puertas de la mano de su creador, Roberto Amitrano. Este bar situado en Marcelo T. de Alvear 399 promete una “gran fiesta” para conmemorar esta fecha con descuentos y promociones.

La birrería, en San Telmo

A este bar se acercan varios ciudadanos y turistas de todo el mundo por su variedad de cervezas y hamburguesas a precios económicos. Su diseño es muy particular, con paredes graffiteadas con frases como "viva la birra", y su clima es amistoso y cálido. El bar cuenta con "todo tipo de promos" hasta las 20.30 y la birra de día no supera los 300 pesos. Se puede reservar sin pagar seña.

Barcrawl en Palermo

Los festejos por San Patricio se celebran en gran parte de la Argentina.

Una opción diferente y destinada a los turistas o amigos “más alocados” es este tour nocturno que incluye la visita a 3 bares y 1 boliche de Palermo. Los organizadores te conducen de a pie al primer bar, donde reciben a los inscriptos con pizza gratis y una cerveza, o gaseosa o agua; y luego continúan el recorrido por otros dos bares con promociones, descuentos, y un chupito de regalo de bienvenida.

Esta oferta cuenta además con un “staff internacional” de habla inglesa, portuguesa y otros idiomas para fomentar una grupo de inscriptos de cualquier nacionalidad. Por último, anuncian la clásica “cerveza verde” de San Patricio, la posibilidad de maquillarse profesionalmente con el look “duende” que se impone en estas fechas, cotillón, y otras sorpresas.

Growlers, en Palermo

Uno de los bares más concurridos del barrio porteño de Chacarita por su estilo urbano, su variedad de pintas, y su deliciosa cocina.

Por motivo de San Patricio, el bar situado en Gurruchaga 1450 ofrece una promo especial que incluye una cerveza verde para brindis, “La bomba del duende” (1 cerveza verde y 1 shot de Jameson) + lima, y cotillon especial por "Saint Patrick's". Además, anunció show en vivo con fuego y malabares, maquillaje artístico, y otras sorpresas.