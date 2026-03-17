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Martes, 17 de marzo de 2026

Quilmes: celebración del día de San Patricio con beneficios

Las propuestas incluyen descuentos, promociones 2x1 y precios especiales en cervezas y comidas.

Redacción FMQ

En el marco del Día de San Patricio, el municipio de Quilmes lanzó una serie de beneficios exclusivos con la tarjeta #SomosQuilmes, con el objetivo de incentivar el consumo local y acompañar a vecinos y vecinas en una de las celebraciones más convocantes del calendario cervecero.

La iniciativa impulsada por el municipio reúne promociones en distintos bares y comercios adheridos, con descuentos y ofertas especiales que estarán vigentes principalmente el martes 17 de marzo.

Entre las propuestas destacadas aparece Yuppies, en Quilmes Centro, que ofrece un 25% de descuento en cenas y promociones 2x1 en pintas de cerveza, gin tirado y tragos seleccionados hasta la medianoche. En la misma zona, El Birrón se suma con un 2x1 en cervezas tiradas en el horario de 17 a 20, mientras que Casa Bini propone 2x1 durante todo el martes con beneficios adicionales abonando en efectivo.

Por su parte, The Beer Garage presenta un combo especial de "Papas San Patricio" y precios promocionales en cervezas seleccionadas durante toda la jornada. En San Francisco Solano, Don Aieta ofrece 2x1 en cerveza artesanal pagando en efectivo, y Amadeo suma promociones en cervezas de 12 a 22, junto con un 10% de descuento adicional en efectivo por el día festivo.

La propuesta no solo busca celebrar San Patricio, sino también fortalecer el circuito gastronómico local y promover el uso de la tarjeta municipal como herramienta de ahorro. Con una amplia variedad de opciones, la iniciativa se posiciona como una oportunidad para disfrutar, brindar y, al mismo tiempo, apoyar a los comercios de cercanía.

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