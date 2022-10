No hay dudas que uno de los días más especiales en Argentina es el Día de la Madre, sin embargo, la realidad es que cada jornada de los 365 días del año es el momento especial para recordar la entrega y el esfuerzo de millones de mujeres. En esta oportunidad vamos a conocer la conmovedora historia de tres artistas que no solo triunfaron profesionalmente en sus carreras, sino que también vencieron los prejuicios y se convirtieron en mamás a avanzada edad.

Si hay algo que demostró el feminismo es que la fortaleza de las mujeres puede mover montañas y hay mayor conciencia de que la maternidad se puede dar de distintas formas (naturalmente, adopción, subrogación, entre otras) pero en todos los casos nos ha enseñado que cuando se trata de darle amor a un hijo, están dispuestas a superar más de una adversidad. Estos casos son dignos de admirar porque le hicieron frente a las críticas y los miedos.

16 de octubre- Día de la Madre.

María Fernanda Callejón y Giovanna

Callejón ha dedicado gran parte de su vida a desarrollar su carrera como actriz, sin embargo, siempre tuvo el deseo de convertirse en madre. En el momento en que se planteó la posibilidad de cumplir su anhelo, se topó con un escenario completamente inesperado. Tras perder tres embarazos, fue diagnosticada de trombofilia que es una enfermedad sanguínea que impide que los embriones continúen la gestación.

Luego de recibir la inesperada noticia, la esperanza de ser mamá era casi nula y la tristeza la invadió. Sin embargo, gracias al apoyo de su pareja, Ricky Diotto, decidió seguir intentando y se sometió a dos años intensos de seguimiento y tratamiento. Finalmente, en 2015, nació Giovanna y desde ese entonces su vida cambio por completo. "Gracias a la vida y al universo por regalarme tu existencia. Sos mi mujer favorita", compartió la intérprete en Instagram.

Luisa Albinoni y Verónica

Otra consagrada actriz que decidió ser madre a avanzada edad y que es un ejemplo de lucha a seguir. En este caso particular, Albinoni fue madre de un nene a los 19 años, pero por cuestiones naturales el bebe no sobrevivió el parto. Si bien a lo largo de su vida intento quedar embarazada otra vez, por distintas cuestiones no se daba lugar. A pesar de que nunca dejo de luchar, el reloj biológico fue más fuerte.

Con 52 años y con la esperanza más viva que nunca, la cómica se separó de quien había sido su pareja por más de 10 años e inicio un proceso de adopción en completa soledad. Durante muchos años, dedico su vida completa a viajar por las provincias del país, se anotó en distintas listas y superó distintas entrevistas y pruebas judiciales. Finalmente, en 2013, llegó una nena llamada Verónica, de 13 años, que si bien traía un difícil pasado, tenía mucho amor para dar. Tras muchas audiencias, Luisa consiguió la adopción y conformó una acogedora familia. "Mi Sol mi Vida mi hija", escribió con alegría la mujer en Instagram.

Marcela Morelo y sus 3 hijos

La reconocida y consagrada cantante siempre quiso ser mama, pero por cuestiones de salud se vio imposibilitada a cumplir su sueño naturalmente. Sin embargo, no perdió la esperanza y realizó un largo proceso de adopción que estuvo envuelto de burocracia y difíciles pruebas. Para 2014 y luego de mucho esfuerzo sin resultado, decidió casarse con el músico, Rodolfo Lugo, para que la justicia tenga en cuenta su caso, ya que entendía que si estaba en pareja tendría más posibilidades.

Morelo mostró que tenía mucho amor para dar y no dudo en aceptar la guarda de tres hermanos de 5, 6 y 10 años. Luego de cuidar por tres años a los pequeños, en 2017, el matrimonio recibió la adopción definitiva y pudieron construir la familia que tanto desearon. Si bien su caso es poco conocido en los medios porque mantiene una vida muy bajo perfil, la realidad es que en las entrevistas se muestra completamente agradecida con el destino que le dio la posibilidad de darle una nueva chance a los nenes.