En un imperdible mano a mano con cronica.com.ar, Ulises Blanco, de 27 años, pugil del Almagro Boxing Club, en la categoría 64 y 69 kilos, recordó sus inicios en el boxeo, como la vida le cambió de un día al otro tras perder a temprana edad a su mamá, y como luego pudo salir adelante gracias a este deporte, y su dedicación.

Durante una charla súper amena, Blanco comentó ante nuestra consulta: "Empecé a entrena boxeo en el 2013 en Tucumán cuando decidí cambiar mi habito de vida, soy un pibe criado en Bajo Flores, tuve la desgracia de perder a mi vieja en la adolescencia, cuando tenía 13 años, y bueno eso dío un giro en mi vida, hizo que yo siga los caminos que no tenía que seguir y gracias a Dios en el año 2014 conocí el boxeo, por aquel entonces vivía en la casa de mi tía en Tucumán porque fui para allá a despejarme de todo y ahí arranque una nueva vida".

Su ficha indica que debutó como boxeador amateur en la Federecación Argentina de Boxeo (FAB), en 2017, mientras que presenta un récord de 39 peleas, con 31 victorias, 5 derrotas y 3 empates. En tanto, supo ser Campeón Metropolitano en 2018, y alcanzó la semifinal del torneo regional del 2019. Sobre su carrera dijo: "Hasta el día de hoy sigo peleando amateur para sumar la mayor cantidad de experiencia para el profesionalismo".



Más tarde, consultado por la fundación de Bajo Flores Boxing Club, su propio espacio dijo: "La idea de armar el gimnasio en mi casa arrancó porque bueno viste que yo no quería dejar de entrenar y siempre trabaje en gimnasios, dede el 2016, y siempre algún que otro chico del barrio me seguía. Y me empezaron a mandar mensajes... "Che, Uli ví que te colgaste una bolsa en tu casa, puedo ir", dale vení... Al principio, venía uno, dos, cuando levante la cabeza eramos como 10, y la verdad que no entrabamos, estabamos rompiendo todo".

"Era dificil seguir ahí y más adelante nos fuimos al polideportivo Bajo Flores, donde estuvimos un año a la intemperie con el tiempo alquile a la vuelta de mi casa, la alquilo a una señora un espacio donde tenemos mitad intemperie y mitad techado", agregó Ulises y subrayó que al lugar "vienen chicos de todas las edades, chicos y chicas con distintas situaciones (de vida) algunos queriendose alejar de las calles, otros queriendo dejar las drogas, otros donde no tienen problemas, esa clase de problemas, sueñan con ser boxeador profesional (para ayudar a sus familias) y muchos se identifican con lo que fue mi vida, y hoy mi carrera. Yo trato de mostrarles a todos que el camino es la disciplina, la conducta, el entrenamiento, la dieta y el estudio, en el club no se enseña solamente boxeo, se les enseña a crecer sanamente de la mano del deporte y del estudio".



Más tarde indicó que en la actualidad "me estoy dedicando a mi carrera, pasaron 5 años como amateur y me estoy preparando para el profesionalismo, se que en cualquier momento puede llegar (la chance) y quiero estar bien preparado fisica y mentalmente, y no andar de acá para allá, como andaba hace 2 o 3 años que daba particulares, trabajaba en varios gimnasios, ayudaba en las casas y la verdad que me estoy concentrando más en mi".

En 2018, junto a Vicente y Albelo en su rincón tras coronarse campeón de La Liga.

También sostuvo que hoy "solamente doy clases en el Bajo Flores, donde es social pero lamentablemente las cosas se rompen y hay muchos chicos menores, muchos mayores que no tienen trabajo, hay problemas en sus casas y no cuentan con dinero... a esos chicos no se les cobra, en realidad a nadie se les cobra, es más basicamente que el que puede colabore con el club. Más que nada por el tema del alquier y lo que hay que reparar y comprar, (bolsas, guantes, soportes) porque a mi me encantaría que sea totalmente social pero hay una realidad y es que hay que mantener al club, y la idea es que el club siga creciendo".

Además, mencionó a "la deportista Florentina Lunati, quien nos ha apoyado muchísimo. Hemos crecido y comprado muchas cosas gracias a ella, y así con mucha gente más que siempre nos brinda su apoyo, por este motivo le agradezco especialmente a Guido Venesialle, quien nos ayuda con cada trámite legal ya que estamos haciendo los papeles de asociación civil del club".



"Yo trato de darle una mano a toda la gente que necesite una mano, no... ya sea con un consejo, o con algo para su casa, alimentos, utiles escolares, o más, la verdad es que trato de devolver un poco todo lo que me ayudaron a mi. A veces, cuando se puede se hacen ollas populares o cuando consigo alguna que otra donación lo reparto con los vecinos, yo trato de darle una mano siempre a todos", mencionó para sostener que "el boxeo me hizo llegar a conocer gente que tiene negocios, y esa misma gente me ofrece trabajo para otras personas, me piden que les recomienda a alguien, tipo "che si tenés ahí un pibe para laburar, pasale mi contacto", y así trato de ayudar a la gente... me encantaría poder ayudar a todos y el día de mañana golpearle la puerta a todas las casas del Bajo Flores con algo para la casa".



Sobre los sueños en este deporte, pimero aclaró "el boxeo a mí me salvó la vida, vivo gracias al boxeo, la verdad no sé donde estaría sino hubiera conocido el boxeo. Hoy en día mis dos sueños son que yo y mi mujer Lourdes Grand, que también es boxeadora profesional, podamos llegar a pelear algún día por un título del mundo. Si se da de ganarlo, sería la frutilla del postre, pero ya con una chance mundialista, me iría contento de este mundo. Aunque con todo lo poco que logre ya estoy muy contento".

El mural de Ulises Blanco en el histórico Almagro Boxing Club.



"Para mi hoy en día, los mejores boxeadores son mis compañeros Agustín Quintana y Juan Velazco, para mi son los mejores porque los vi crecer, los veo entrenar, veo el sacrificio que hacen hasta el día de hoy. Veo que son humanos que pasan, mas o menos, lo que uno pasa. El boxeador siempre está cansado, con hambre porque no puede comer lo que quiere comer y tiene que comer otras cosas, y yo lo veo en ellos y veo que no solamente a mi me pasan esas cosas y ellos en el nivel que están hoy en día siguen cumpliendo con lo que tienen que cumplir y por eso mismo creo que ellos son mis referentes y un ejemplo a seguir", apuntó.

Luego remarcó: "Lo mismo como mi entrenador, Fernando Albelo, un gran referente que tengo, un ejemplo a seguir. El día que yo deje de boxear me quiero dedicar 100% a lo que es ser técnico de boxeo. Yo ya soy técnico, técnico nacional de boxeo, pero no puedo ejercer porque todavía quiero boxear, no se pueden hacer ambas mutuamente".



"La verdad que yo tengo decidido ser boxeador profesional, según mi entrenador tengo condiciones, tengo chances, es cuestión de seguir entrenando y sumando experiencie hasta que llegue el momento ideal", sostuvo confiado y esperanzado Blanco, pero también trabjando para la oportunidad.

Por último, antes de despedirnos expresó: "Estamos abiertos a recibir cualquier clase de apoyo, tanto economico como moral, acercarse con lo que sea para sumar, no a mi, sino a los chicos del Bajo Flores Boxing y me gustaría agradecerle a mi familia, a la familia de mi mujer y a ella. A mis amigos, y a mis compañeros del ABC por todo".