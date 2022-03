Desde las 16 horas de este martes, mujeres, disidencias y agrupaciones políticas marcharán en un nuevo Día Internacional de la Mujer, en una jornada que servirá para reflexionar sobre el camino recorrido, ordenar las fichas, y emprender una nueva caminata que incluya nuevos reclamos.

Para quienes pensaban que la lucha feminista se reducía a un pañuelo verde, aquella invaluable conquista de 2020 signficó solo una muestra y un puntapié de lo que la fuerza feminista puede lograr organizada. Este 8M, la presencia en el Congreso Nacional será una forma decir “acá seguimos”.

Hoy las calles de los puntos neurálgicos más importantes de nuestro país se pintarán de violeta y verde en una oleada que organizará a su paso una serie de ideas y reclamos enmarcados en la consigna: “La deuda es con nosotras”.

.

Más allá de estas premisas anuales, hay una serie de reclamos que el movimiento feminista tiene en la base de su convergencia histórica. Uno de ellos es el acceso a los espacios de poder y toma de decisiones. Sin dudas, uno de esos espacios indiscutidos hoy son los medios de comunicación.

En ese sentido, tan importante es la visibilización de las mujeres y disidencias en las calles, como lo es su representación en los medios, lugar por excelencia de construcción de sentidos. Es por eso que las trabajadoras de Crónica HD tomaron la posta y, entendiendo la importancia de cada lugar que ocupan, se manifestaron en relación a este día histórico.

“Casi todos los días lamentablemente nos toca comunicar un femicidio o un caso de violencia machista, y eso no duele como periodista, duele como mujer: pedimos justicia por todos esos casos que conocimos y todos los que no salieron a la luz y decirte que no estás sola”, exigió la conductora Bárbara Pérez Corvalán, al tiempo que su colega Rosario Grimaldi, se expresó en la mism línea: “Ojalá en esta pantalla y en cada uno de los programas sean cada vez más las mujeres que se sienten escuchadas, representadas y acompañadas”.

Asimismo, la también periodista Tamara Bezaes, destacó que “es una fecha para reflexionar sobre las desigualdades que nos atraviesan a las mujeres y a las disidencias. La violencia se eradica educando con perspectiva de género y a través de una reforma judicial feminista”

Según el observatorio Ahora que Sí nos Ven, en 2021, en Argentina fueron cometidos 256 femicidios: “Hoy alzamos la voz por todas las mujeres que ya no pueden hacerlo. Basta de femicidios, de violencia verbal, física y psicológica”, exigió Verónica Franco.

“Quiero dejar de preguntarles a mis hijas si es que llegaron bien cuando salieron por la noche, pero también tener la seguridad de que les estamos dejando un país en el que no les va a pasar absolutamente nada”, reclamó Anabelia Cerezo. De ese total de mujeres asesinadas, el 39,5% de los autores fueron la pareja de la víctima y el 27% ex pareja: “Recordamos a todas aquellas que fueron asesinadas en manos de hombres que decían quererlas”, remarcó Montzerrat Brizuela.

Aumento del presupuesto público para el combate a la violencia de género, igualdad de retribución económica. implementación de la Ley de Educación Integral en las Escuelas (ILE), son otros de los principales reclamos de la comunidad feminista que se plasmarán en las cartulinas este martes: “Estamos viviendo una revolución de las mujeres y cada 8M es un recordatorio del camino recorrido, de los derechos adquiridos y de todo lo que falta por caminar, ¡Basta de femicidios!”, expresó la periodista Lorena Toso.

Además, y como desde el año pasado, se volverá a pedir por una reforma judicial feminista, enmarcada en un pedido por una Justicia con perspectiva de género: “Exigimos justicia por las que no están. Que las que denuncian sean escuchadas y no asesinadas”, pidió Vernónica López, al tiempo que su colega Valentina Caff, reclamó: “Basta del ninguneo, del maltrato, de la violencia económica. Basta, porque no queremos que nos sigan matando”.

Cada año, la marcha por el 8M tiene una consigna que engloba los principales pedidos de los diferentes colectivos que conforman el movimiento. Este año, las gargantas feministas gritarán: "La deuda es con nosotres y nosotras. ¡Que la paguen los que la fugaron!" : “Por mejores condiciones laborales, porque se rompa esa brecha salarial con los varones, por más equidad en los puestos de trabajo, que se rompa ese techo de cristal”, resaltó la conductora Veronica Benaim.

“Yo quiero una sociedad más igualitaria, que se acorte la brecha desigual entre hombres y mujeres, quiero una justicia con perspectiva de género y una educación sexual integral en todas las escuelas”, sumó sus reclamos Carolina Bisgarra. Al tiempo que sus compañeras Sofía Monachelli y Mariana Diarco, señalaron. “Volvemos a salir a las calles y le damos voz a aquellas que ya no están, para seguir luchando juntas por nuestros derechos”. “Este 8M espero que nos encuentre más unidas que nunca para seguir luchando por lo que nos corresponde”.

“La historia nos marcó como un sinónimo de la lucha permanentemente y hoy tenemos la oportunidad de ser protagonistas”, señaló Rosanna González para dejar hecha la invitación. Es hoy. Las calles son nuestras.