Este 21 de septiembre, se celebra una vez más el Día del Estudiante, junto con el Día de la Primavera. Dos fechas muy importantes donde los jóvenes aprovechan para disfrutar de ambos festejos con picnics, encuentros y salidas con amigos. Sin embargo, pocos conocen los verdaderos motivos por los cuales se celebran el mismo día.



Aunque pareciera ser una coincidencia “clara y justa” porque qué mejor que enmarcar los festejos con la llegada de una temporada cálida y colorida, lo cierto es que el Día del Estudiante no tiene relación directa con el cambio de estación. Si no que su origen es más bien histórico.



Entonces, ¿por qué se celebra cada 21 de septiembre? Todo comenzó en 1888, cuando ese mismo día llegaron al país los restos de Domingo Faustino Sarmiento que fueron repatriados desde Asunción del Paraguay. Más reconocido como “el padre del aula”, Sarmiento fue propulsor de la educación pública y creó más de 800 escuelas. Por lo que, en su honor, se conmemora la efeméride.



En el caso del Día de la Primavera, no tiene un marco histórico sino más bien climático. Si bien todos los años se reconoce su celebración cada 21 de septiembre, lo cierto es que la fecha verdadera está determinada por el equinoccio de cambio de estación. ¿Cuándo ocurrirá este 2022?

¿Cuál es la fecha real de la llegada de la primavera?

Los equinoccios y solsticios son eventos astronómicos que marcan el comienzo de las estaciones. Mientras en el hemisferio sur determinan la partida del invierno con la llegada de la primavera, en el norte, comenzará la temporada otoñal.



Sin embargo, estas fechas no coinciden año a año, ya que el calendario trópico no coincide con el gregoriano. En este caso, el comienzo de la primavera está previsto para el 23 de septiembre a la 1:04. En este momento, el Sol se alinea sobre el plano del Ecuador, lo que ocasiona que la noche y el día duren lo mismo en todo el planeta.

Otras efemérides

Vale destacar que el 21 de septiembre no solo se conmemora el Día del Estudiante y el supuesto inicio de la primavera. Son varias las efemérides que acompañan la jornada, entre las más importantes se encuentran el Día del Fotógrafo, de la Paz y del Alzheimer.



Además, hay varios nacimientos que sucedieron esta misma fecha en diferentes años. Por un lado, el natalicio del padre de la escritura de terror, Stephen King, (1947); el cumpleaños del actor y humorista Diego Capusotto (1961); el del cantante Jorge Drexler (1961) y el nacimiento del reconocido actor Pablo Echarri (1969).