Este domingo se celebrará el Día de las Infancias, conocido anteriormente como el Día del Niño, y todo padre tiene la oportunidad de disfrutar de momentos agradables con sus hijos. También tíos y sobrinos cuentan con una buena ocasión. Y todo aquel que entienda el espíritu con el cual fue proclamado este festejo en 1925 en Ginebra, Suiza, durante la Conferencia Mundial sobre Bienestar Infantil.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), de esa manera, recomendó a cada país que destinara un día a promover la plenitud de los menores con actividades recreativas y otros alicientes saludables.

Por su parte, en el país, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) propuso el tercer domingo de agosto para la celebracion y quedó oficializado. Para este 21 de agosto, un obsequio de este sector se presenta como una buena opción tendiente a desarrollar el aspecto lúdico de los chicos. Y, en algunos casos, de aprendizaje a través de artículos didácticos.

Un tip primordial: regalar un juguete adecuado a la edad del nene

"Muchos padres, abuelos y tíos se desviven por hacer el mejor regalo que esté a su alcance para el Dia del Niño pero, en muchas ocasiones, ese fervor les hace perder un foco fundamental: obsequiar un producto adecuado para la edad del chico", alertó este sábado en diálogo con cronica.com.ar Gustavo Peris, uno de los dueños de jugueterías “Tom”, firma que tiene cinco locales en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y se encuentra en el mercado desde 1950.

El empresario, con espíritu de comerciante tradicional propio de ser tercera generación en su familia al frente de la firma, recomendó tener muy en cuenta la segmentación etaria de los artículos. "Están los de 0 a 3 meses, de 3 a 6, de 1 a 2 años; y sigue la clasificación. Por ejemplo, para cuando el chico empieza a dar sus primeros pasos, están los andarines para acompañar la evolución del niño", precisó.

Juguete de triple uso que se puede conseguir a $3.400: para encastre, cabezas de muñecos como títeres y mordillo (Gentileza Jugueterías "Tom").

El asesoramiento de especialistas del sector resulta clave

La atención al público también es un aspecto a no dejar de lado y más aún cuando se hace una compra a último momento. Por lo que asesorarse con especialistas antes de concretar una adquisición resulta relevante.

Peris lo ejemplificó: "En una ocasión, yo estaba en un supermercado. Y vi a un hombre que tomó de una góndola una guitarra eléctrica de juguete; era sofisticada. Lo noté contariado. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo que le tenía que hacer un regalo a su nene de 2 años. Y le expliqué que, para esa edad, no era adecuado el artículo: no sólo por la complejidad, sino porque incluso podía dificultar el desarrollo de la capacidad de aprendizaje del chico".

"Lo aconsejé sobre juguetes didácticos y otros que ayudan al desarrollo de la coordinación motriz conocida como 'pinza fina': la mano de precisión que se puede estimular con artículos de destreza . El juguete puede ser un excelente suplemento para el crecimiento de los niños", puntualizó.

Los productos más accesibles del mercado

Un informe de la consultora Focus Market dio a conocer recientemente que el gasto promedio para comprar un regalo por el próximo Día de las Infancias llegaría a $5.500, más del triple que los $1.534 promedio de 2021.

Aunque sea difícil de creer porque todo resulta caro al bolsillo de un trabajador, "por menos de $5.000 hay muchas opciones, ya que el ticket promedio de las jugueterías está rondando los $1.700", resaltó en diálogo con cronica.com.ar el presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), Emmanuel Poletto.

"Dentro de los productos nacionales, están los sets de masas para modelar, rondando los $700. Se pueden encontrar los juegos de mesa clásicos, a partir de los $1.900. Lo bebotes, $1.500. Y después hay andarines, los andadores para los más chiquitos, rondan los $3.000", enumeró en alusión a cuatro productos.

El clásico juego de mesa "1000 millas": su precio ronda los $3.000.

Y, al cerrar su lista de los cinco regalos para hacer con menos de $5.000, Poletto agregó: "Están también, para la primera infancia, los tradicionales camiones volcadores de plástico, que se pueden encontrar a $2.000".

Día del Niño 2022: cómo saber qué comercios ofrecen el reintegro de hasta el 25% de ANSES

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) brinda la oportunidad de obtener el 15% de reintegro por compras con tarjeta de débito en comercios de indumentaria y casas de electrodomésticos, entre otros muchos rubros. Y, si los productos se adquieren en un determinado día de la semana, la devolución se eleva a 25%.

Esto puede ser aprovechado por los titulares de algunas de las prestaciones del organismo previsional, además de jubilados y pensionados. De cara a la celebración del Día del Nió, pueden utilizar este programa, denominado Beneficios ANSES. Y, además, la repartición encabezada por Fernanda Raverta cuenta con el servicio "Mi ANSES", al que se puede acceder en el sitio anses.gob.ar. A través de esa plataforma digital se pueden hacer consultas al respecto.

La devolución de 15% en las operaciones surge de un acuerdo entre el organismo previsional y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para reforzar la asistencia social.

Beneficios ANSES: cuáles son los comercios adheridos

Entre los locales a los que adheridos a este programa hay supermercados, mayoristas, farmacias, empresas de transporte de media y larga distancia, casas de indumentaria, electrodomésticos y corralones de materiales, entre muchos otros rubros. Podés ver cuáles son los comercios cercanos a tu domicilio haciendo click acá.