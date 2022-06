A poco más de una semana del próximo Día del Padre, las familias ya están pensando algún regalo para homenajearlos: tecnología, indumentaria, salidas a comer, hasta cartas, todo es válido para pasar el próximo domingo 19 de junio, celebrando en familia, en una de las fechas más valoradas por los argentinos.

En este marco, el Banco Provincia de Buenos Aires no quiso quedarse atrás y lanzó un programa de importantes beneficios especiales. El mismo será válido para compras realizadas los sábados 11 y 18 de junio con un 30% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés.

.

Los rubros válidos para aprovechar el descuento son los de indumentaria y casas de deportes - incluidos comercios como Open Sports; Grimoldi; Montagne; Rossi Rossi, y Swatch - librerías de texto, y perfumerías como Simplicity; Las Margaritas; Fleek; y Get to the Look.

Según indica la entidad bancaria provincial en su página oficial, el tope de reintegro es de 3.500 pesos por transacción y es para compras hechas con las tarjetas de créditos VISA y/o Mastercard emitidas por el Banco Provincia - no incluye billeteras virtuales -, dentro de Capital Federal, Gran Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.

Descuentos durante todo el mes de junio

El Banco Provincia hizo extensión de sus descuentos, abarcando el “mes del padre”, con promociones especiales del 1 al 30 de junio con tarjeta de crédito, en productos seleccionados de los rubros de electro, belleza y bienestar “sujeto a disponibilidad de stock” y “exclusivo venta online desde el catálogo”, como aclara en su sitio web.

Los descuentos durante todo el mes de junio son sin tope de reintegro y hasta en 24 cuotas sin interés para compras efectuadas con las tarjetas de crédito VISA y/o Mastercard emitidas por el Banco Provincia. No es acumulable con otras promociones o descuentos y no aplica para billeteras virtuales.

Regalos para papá

Dentro de la gran variedad de presentes con descuentos, disponibles en el catálogo de promociones de cada empresa, se destacan los pequeños electrodomésticos, útiles para usar por todo el grupo familiar, y los productos tecnológicos.

En el primer caso, Nespresso tiene en promoción una cafetera Essenza Mini Red a 29.989 pesos, ideal para desayunar en familia de una forma moderna y práctica.

Si preferís regalar algo más personal, Sony tiene disponibles los Auriculares "True Wireless" WF-C500 a 10.999 pesos, con tecnología inalámbrica Bluetooth, sonido de alta calidad y batería de hasta 20 horas de duración con el estuche de carga.