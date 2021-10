La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó este viernes 15 de octubre que se encuentra disponible en su web oficial el padrón electoral definitivo para las elecciones generales 2021 que se realizarán el próximo 14 de noviembre. Ese día competirán por las bancas en el Congreso las listas que superaron el piso de 1,5 por ciento de los votos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se disputaron el pasado 12 de septiembre.

.

¿Qué se vota en estas elecciones 2021?

Las Elecciones Generales 2021 en Argentina serán el próximo 14 de noviembre, ese día se elegirán 127 diputados y 24 senadores. En el padrón electoral figuran 34.385.460 de personas habilitadas para sufragar. Sin embargo, no todas las provincias elegirán lo mismo, en el caso de Buenos Aires se suman los cargos municipales.

Sólo ocho provincias renovarán senadores en estas elecciones legislativas: Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumunán. El resto votará por diputados.

De acuerdo al calendario nacional electoral, el recuento para el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas 2021 será el martes 16 de noviembre. Las listas tendrán un plazo de 48 horas para efecturar los reclamos correspondientes.

.

Luego de finalizada la elección, los resultados del escritunio definitivo se podrán consultar en la página oficial de la CNE. La asunción de los nuevos cargos legislativos será en diciembre.

Elecciones 2021: ¿Dónde voto el 14 de noviembre?

Para saber dónde votás podés consultar el padrón electoral definitivo, allí se te indicará la ubicación del lugar, mesa y número de orden.

¿Qué pasa si no voto?

Es una de las preguntas que se buscan cuando se acerca una elección para elegir a los representantes políticos. Los motivos pueden ser variados, pero este año tuvo la particularidad de la pandemia de coronavirus (Covid-19). Según datos del Ministerio del Interior de la Nación en las PASO 2021 votó el 66,2 por ciento del padrón electoral del país. De los 34.385.460 electores fueron a sufragar 22.765.590.

Quienes no pudieron votar deberán ingresar a la web del Registro de Infractores para justificar por qué no lo hicieron. En caso de que no puedan hacer esto en un plazo de 60 días tendrán que pagar una multa de $50 por su ausencia en las PASO y $150 en las generales, además les corresponderá una inhabilitación para presentarse a cargos electivos durantes tres años y estarán imposibilitados de realizar trámites a nivel nacional, provincial y municipal.