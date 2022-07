El ex futbolista y campeón del mundo con la Selección Argentina Héctor “Negro” Enrique compartió un video con un fuerte mensaje contra un dirigente del PRO que integró el Gobierno de Mauricio Macri. “Tiene que dar explicaciones”, le disparó a Hernán Lombardi en un fragmento que se viralizó en las redes sociales.

“Entre el Negro Enrique, que sabe cuanto pesa la copa del mundo, y Lombardi que le abrió la puerta de helicóptero a De la Rúa, no es muy difícil de qué lado estar”, escribió el tuitero que volvió tendencia el video de quien acompañó a Diego Maradona en la consagración de México 1986.

Durante menos de un minuto, el “Negro” Enrique relató: “Estaba mirando la tele tranquilamente y de repente aparece este señor, Hernán Lombardi, muy sueltito de cuerpo hablando y enseñando como se debe conducir la Argentina”.

“Lombardi, vos fuiste gobierno ¿Te acordás? Estuviste con Mauricio Macri y fueron un desastre, ¿Y ahora dan clases? ¿Clases de qué pueden dar ustedes?”, comenzó el también ex ayudante técnico de Maradona en Sudáfrica 2010.

La Selección Argentina campeona del Mundo en México 1986.

En la misma línea, Enrique insistió contra el que fuera Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2015: “Usted no tiene que dar clases, tiene que dar explicaciones“.

Luego, el ex mediocampista campeón del mundo reveló el consejo que recibe siempre que quiere hablar sobre política: “Todo el mundo me dice: 'no te metas', 'callate la boca', estoy podrido de callarme la boca, hermano”.

Diego Maradona con Héctor "Negro" Enrique en Sudáfrica 2010.

“Yo también soy argentino, amo este país, y mucho más que vos Lombardi, no tengas duda, y defiendo la bandera argentina mucho más que vos”, completó contra uno de los referentes del PRO y dirigente muy cercano al expresidente Mauricio Macri.

En la última oración, el exfutbolista cerró con una descripción rotunda sobre la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019: “Dejá de dar lecciones, que ustedes cuando fueron gobierno hicieron un desastre”.

Reacciones al mensaje del Negro Enrique

Entre los usuarios de Twitter se repartieron los apoyos al ídolo de la Selección Argentina y algunos simpatizantes del partido fundado por Macri.

“La mención del Negro es hacia Lombardi, que no tiene vergüenza, las dos veces que fue parte del gobierno fue un desastre. No puede salir a hablar de nada. Tendrá su opinión acerca del gobierno actual, que también es desastrozo, no hay dudas, pero habla de otra cosa”, apuntó un tuitero contra otro que tildó de “K” a Enrique.

Por último, uno más futbolero recordó la máxima hazaña del ex jugador de Independiente, entre otros clubes: “Le dio el pase a Pelusa para que haga el mejor gol de todos los tiempos!! Un groso el negro!!”.